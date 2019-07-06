سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 05:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

اضطراب جينى يزيد فرص ارتفاع ضغط الدم بين الأمريكيين من أصول أفريقية

السبت، 06 يوليه 2019 01:25 م
اضطراب جينى يزيد فرص ارتفاع ضغط الدم بين الأمريكيين من أصول أفريقية البشرة السمراء مرعضة لارتفاع ضغط الدم
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة جديدة النقاب أن الأمريكيين أصحاب البشرة السوداء من أصول أفريقية الذين يعانون من شكل من أشكال الاضطراب الجينى قد يكونون أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم.

وشدد الباحثون أن هناك 17 نوعا مختلفا من جين (ARMC5) قد يكون مرتبطا بضغط الدم فى تلك المجموعة، وفقا للبحث الذى نشر فى عدد يوليو من مجلة "رابطة القلب الأمريكية".

وقال قسطنطين ستراتاكيس، الذى يدير المعهد الوطنى لصحة الطفل والتنمية البشرية، والمشرف على الدراسة "يزيد ضغط الدم المرتفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وهى الحالة الأكثر شيوعا بين السود، الذين يميلون أيضا إلى الإصابة بها فى سن أصغر مقارنة بأقرانهم من البيض، موضحا "نحن ندرس الأسباب الكامنة وراء هذا التفاوت الصحى".

جينات قد تسبب ارتفاع ضغط الدم لأصحاب البشرة السمراء
جينات قد تسبب ارتفاع ضغط الدم لأصحاب البشرة السمراء

وبالنسبة لهذه الدراسة، جمع الباحثون البيانات الجينية من قاعدة بيانات الجينوم للأقليات التى أعدها "المعهد الوطنى للصحة والأبحاث السابقة "التى استكشفت تأثير الجينات والبيئة على صحة القلب والأوعية الدموية بين السود.

كما قاموا بدمج هذين المصدرين مع بيانات متحصل عليها من قبل البنك الحيوى فى بريطانيا، وبعد إستخدام خطوط الخلايا لإعادة بناء متغير جينى (rs116201073) توصل الباحثون إلى أن المتغير كان أكثر نشاطا مع الإضطرابات الجينية المصاحبة لجين " ARMC5 ".. كما ربطوا بين هذا الاضطراب الجينى وبين الأمريكيين ذوى الأصول الأفريقية .


اضطراب جينى

ارتفاع ضغط الدم

البشرة السمراء

صحة القلب

الاوعية الدموية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة