اضطراب جينى يزيد فرص ارتفاع ضغط الدم بين الأمريكيين من أصول أفريقية

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كشفت دراسة جديدة النقاب أن الأمريكيين أصحاب البشرة السوداء من أصول أفريقية الذين يعانون من شكل من أشكال الاضطراب الجينى قد يكونون أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم.

وشدد الباحثون أن هناك 17 نوعا مختلفا من جين (ARMC5) قد يكون مرتبطا بضغط الدم فى تلك المجموعة، وفقا للبحث الذى نشر فى عدد يوليو من مجلة "رابطة القلب الأمريكية".

وقال قسطنطين ستراتاكيس، الذى يدير المعهد الوطنى لصحة الطفل والتنمية البشرية، والمشرف على الدراسة "يزيد ضغط الدم المرتفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وهى الحالة الأكثر شيوعا بين السود، الذين يميلون أيضا إلى الإصابة بها فى سن أصغر مقارنة بأقرانهم من البيض، موضحا "نحن ندرس الأسباب الكامنة وراء هذا التفاوت الصحى".



جينات قد تسبب ارتفاع ضغط الدم لأصحاب البشرة السمراء

وبالنسبة لهذه الدراسة، جمع الباحثون البيانات الجينية من قاعدة بيانات الجينوم للأقليات التى أعدها "المعهد الوطنى للصحة والأبحاث السابقة "التى استكشفت تأثير الجينات والبيئة على صحة القلب والأوعية الدموية بين السود.

كما قاموا بدمج هذين المصدرين مع بيانات متحصل عليها من قبل البنك الحيوى فى بريطانيا، وبعد إستخدام خطوط الخلايا لإعادة بناء متغير جينى (rs116201073) توصل الباحثون إلى أن المتغير كان أكثر نشاطا مع الإضطرابات الجينية المصاحبة لجين " ARMC5 ".. كما ربطوا بين هذا الاضطراب الجينى وبين الأمريكيين ذوى الأصول الأفريقية .