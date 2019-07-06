إحالة مخترقى البريد الإلكترونى لمؤسسات حكومية وسرقة مليون دولار للجنايات

كتبت أمنية الموجي

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 3 متهمين بتشكيل عصابة دولية متخصصة فى اختراق حسابات البريد الإلكترونى لمؤسسات الدولة والشركات الحكومية والخاصة والقيام بعمليات غسيل أموال إلى محكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية تحت إشراف المستشار محمد فودة، أن المتهمين من الأول إلى الثالث حصلوا بغير حق على محرر إلكترونى وذلك بأن قاموا باختراق الرسائل الإلكترونية المرسلة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة، وتمكنوا من ذلك من التحصل على المحررات والفواتير المرسلة والمثبتة للتعاقدات القائمة فيما بينهم.

كما استولوا على مبلغ 967 ألف دولار أمريكى والمملوكين للشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية وتمكنوا من تحويل المبلغ المذكور لحساب المتهمة الأولى.