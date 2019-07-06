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ألمانيا تبدى ترحيبها بالاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية فى السودان

السبت، 06 يوليه 2019 01:50 م
ألمانيا تبدى ترحيبها بالاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية فى السودان عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى
برلين أ ش أ

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أعرب وزير الخارجية الألمانى هليكو ماس ، عن ترحيب (برلين ) بالاتفاق الذى تم التوصل إليه بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير "المعارضة " فى السودان .

وأضاف - فى بيان اليوم السبت، أن الاتفاق يعطى الأمل للسودانيين فى السلام والديمقراطية ، معربا عن تقديره لوسطاء الاتحاد الأفريقى ، وإثيوبيا لتسهيل التوصل لهذا الاتفاق وجهود الوساطة التى بذلت .

ولفت إلى أن الاتفاق يفتح الطريق أمام الديمقراطية ، وتحقيق السلام وينعش الاقتصاد السودانى ، مؤكدا دعم ( برلين ) وشركائها الدوليين الحكومة الانتقالية فى السودان.

جدير بالذكر أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان وقوى "الحرية والتغيير" بشأن المرحلة الانتقالية فى البلاد لاقى صدى إيجابيا واسعا فى ألمانيا وفى الاتحاد الأوروبى ، الذى رحب بدوره بالاتفاق داعيا إلى تشكيلة حكومة مدنية.

 


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