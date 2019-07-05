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5 طرق بسيطة تساعدك على خفض ضغط الدم المرتفع

الجمعة، 05 يوليه 2019 06:30 ص
5 طرق بسيطة تساعدك على خفض ضغط الدم المرتفع ارتفاع ضغط الدم - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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ارتفاع ضغط الدم من المشاكل الصحية الشائعة التى تصيب الكثير من الأشخاص خاصة كبار السن الذين تجاوزوا الستين من العمر، فى هذا التقرير نتعرف على طرق ونصائح لخفض ضغط الدم المرتفع، وفقًا لموقع health.

ويزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر إصابتك بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها لخفض ضغط الدم لديك.

ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم

 

5 طرق تساعدك على خفض ضغط الدم المرتفع
 

ممارسة الرياضة

ينصح بممارسة التمارين الرياضية البسيطة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع، مثل المشي أو الرقص أو ركوب الدراجات أو السباحة.

تناول أكل صحي

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن سيساعد في تقليل ضغط الدم، من خلال تناول الخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والحبوب الغنية بالألياف، مثل الخبز والأرز والمعكرونة والشعيرية والكينو والشعير واللحوم الخالية من الدواجن والدواجن والأسماك والبيض والمكسرات والبذور والحليب ومنتجات الألبان.

نظام غذائى صحى
نظام غذائى صحى

تقليل كمية الملح فى طعامك

تناول أقل من 2000 ملليجرام من الصوديوم يوميًا - أي أقل من ملعقة صغيرة من الملح، لأن الأملاح ترفع معدل ضغط الدم لديك.

إنقاص الوزن

ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي يساعدك على إنقاص الوزن، لأن السمنة تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم، لذلك من المهم أن تنقص وزنك.

الإقلاع عن التدخين

يمكن للنيكوتين الموجود في السجائر أن يرفع ضغط الدم مؤقتًا، كما أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لذا فإن الإقلاع عن التدخين يقلل من هذا الخطر وهو مهم بشكل خاص إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

أدوية لارتفاع ضغط الدم

يحتاج بعض الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلى تناول أدوية لخفض ضغط الدم لديهم، وكذلك إجراء تغييرات في نمط الحياة الصحي .

 


علاج ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم

خفض ضغط الدم

ضغط الدم

مشاكل ضغط الدم المرتفع

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