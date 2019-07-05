مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادث انقلاب سيارة نقل بالفرافرة

لقى شخص مصرعه منذ قليل وأصيب اثنان آخران في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالإعلاف بالقرب من نقطة الكيلو 100 على طريق "الداخلة - الفرافرة"، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوبوع حادث انقلاب سيارة نقل علي طريق "الداخلة - الفرافرة"، مما أسفر عن مصرع عبدالمنصف سعد محمد، وإصابة عوام السيد محمد حداد، 30 سنة، من محافظة سوهاج ومقيم بقرية النهضة مركز الفرافرة، وإصابة عمرو مبروك دياب، 30 سنة من محافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى، وإيداع جثة المتوفى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة.