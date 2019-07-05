مشجع نيجيرى: مصر تستطيع تنظيم كأس العالم القادم

الإسكندرية جاكلين منير وأسماء على بدر

قال ميا صلاح، مشجع نيجيرى، إن مصر تستطيع تنظيم كأس العالم القادم بعد نجاحها فى تنظيم كأس الأمم الأفريقية بهذا الشكل الرائع على كافة المستويات.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه شاهد تنظيم كأس العالم فى روسيا عام 2018 وتنظيم مصر لهذه البطولة لا يفرق كثيرا عنه لذلك فهى تستطيع أن تستضيف كافة الفرق الرياضية من أنحاء العالم.

وأشار إلى أن الخدمات والتسهيلات التى يقدمها المصريين للمشجعين فى كافة المحافظات جديرة بالاحترام مشيدا بحسن استقبال المصريين لهم .

يذكر أن بطولة الأمم الإفريقية تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ أمم أفريقيا.