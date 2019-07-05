سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 01:53 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

لو بتعانى من انسداد الأذن.. تعرف على طرق بسيطة لعلاجها

الجمعة، 05 يوليه 2019 08:30 م
لو بتعانى من انسداد الأذن.. تعرف على طرق بسيطة لعلاجها انسداد الأذن - أرشيفية
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كثيرا ما نتعرض لموقف أن ينادى عليك أحد دون أن ترد أو تلتفت له، والسبب وراء ذلك هو الإصابة بانسداد الأذن مما يعيق السمع بصورة جيدة، ويجعل الشخص المصاب به منفصلا عن العالم الذى يدور حوله بشكل كبير، وهناك العديد من الأسباب التى تؤدى إلى حدوث تلك الحالة، والتى يمكن التعامل معها وعلاجها أحيانا دون الرجوع إلى الطبيبن حسبما ذكر موقع"healthline". 
 

أسباب الإصابة بانسداد الأذن:

  • وجود الكثير من شمع الأذن.
  • دخول الماء في الأذن.
  • تغيير في الارتفاع مثلا عند الطيران.
  • التهابات الجيوب الأنفية.
  • التهابات الأذن الوسطى.
  • الحساسية.

طرق لعلاج انسداد الأذنين

هناك الكثير من الطرق المختلفة لمعالجة مشكلة انسداد الأذنين. 
أولاً تحتاج إلى تحديد ما إذا كانت المشكلة هي الأذن الوسطى أو خلف طبلة الأذن أو الأذن الخارجية وتحديدا القناة السمعية، حيث يمكن أن يتراكم بها شمع الأذن.
تُعرف مناورة فالسالفا بأنها "تفرقع أذنيك" وتساعد على فتح أنابيب الإوستاش.
هناك طريقة سهلة للقيام بذلك وهي توصيل أنفك ثم النفخ مع إبقاء شفتيك مغلقة (سوف تنفخ خديك). من المهم ألا تهب أنفك بشدة ، مما قد يسبب مشاكل في طبلة الأذن.هذا الإجراء مفيد فقط عندما تكون هناك تغييرات في الضغط مثل تغيير الارتفاع ولكنه لن يصحح حالات السوائل الزائدة في الأذن الداخلية.

رذاذ الأنف أو مزيلات الاحتقان عن طريق الفم

يمكن أن تكون بخاخات الأنف ومزيلات الاحتقان الفموية مفيدة بشكل خاص عند الطيران أو إذا كان لديك احتقان في الأنف أو الجيوب الأنفية. 


زيوت معدنية

جرّب تقطير زيت الزيتون وزيت الأطفال في أذنك المسدودة.
قم بتسخين ملعقتين أو ثلاث ملاعق من الزيت الذي تختاره، لكن احرص على عدم تسخينه. تحقق من ذلك على يدك أو معصمك للتأكد من درجة حرارة آمنة ولا يسبب تهيجًا لبشرتك، ثم استخدم قطارة كهربائية لوضع قطرة أو قطرتين في أذنك، حافظ على إمالة رأسك لمدة 10 إلى 15 ثانيةن قم بذلك عدة مرات يوميًا لمدة تصل إلى 5 أيام حتى يبدو الانسداد أفضل.
 

ضغط دافئ أو البخار

حاول وضع ضغط دافئ على أذنك أو حاول الاستحمام الساخن، يمكن أن يساعد الدش في الحصول على البخار في قناة أذنك فقط تأكد من البقاء لمدة لا تقل عن 5 إلى 10 دقائق.

انسداد الاذن

اسباب انسداد الاذن

علاج انسداد الاذن

الاذن

مشاكل الاذن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مليونيرات الآثار الحرام فى أوروبا.. تراث مصر العظيم يباع وآخرهم رأس الملك توت

مليونيرات الآثار الحرام فى أوروبا.. تراث مصر العظيم يباع وآخرهم رأس الملك توت

فيديو.. اللقطات الأولى بعد تفجير انتحاري لنفسه بالحدود التركية ومقتل سوريين

فيديو.. اللقطات الأولى بعد تفجير انتحاري لنفسه بالحدود التركية ومقتل سوريين

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

السياحة تبدأ معاينات سكن الحجاج بالسعودية للتأكد من التزام الشركات بالضوابط

السياحة تبدأ معاينات سكن الحجاج بالسعودية للتأكد من التزام الشركات بالضوابط

طه إسماعيل لـ" تايم سبورت ": السنغال منتخب قوى.. و مانى لديه قدرات عالية

طه إسماعيل لـ" تايم سبورت ": السنغال منتخب قوى.. و مانى لديه قدرات عالية

مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بعد وصولها للمرحلة الأخيرة.. نواب: الدولة نجحت فى العبور إلى بر الأمان بعد نجاح سياسة الإصلاح.. ويؤكدون: الإجراءات تسببت بنمو الاقتصاد والشهادات العالمية تؤكد نجاحها

مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بعد وصولها للمرحلة الأخيرة.. نواب: الدولة نجحت فى العبور إلى بر الأمان بعد نجاح سياسة الإصلاح.. ويؤكدون: الإجراءات تسببت بنمو الاقتصاد والشهادات العالمية تؤكد نجاحها

الإخوان يكذبون كما يتنفسون.. فضيحة جديدة لزوبع على الهواء.. فشل فى مهاجمة "اليوم السابع" بعد نقلها "شتيمته".. فرد على خبر اتهامه لأهل سيناء بالتخابر قائلا "مش انا اللى قولت ده المحافظ ".. "عادتك ولا هتشتريها"!!

الإخوان يكذبون كما يتنفسون.. فضيحة جديدة لزوبع على الهواء.. فشل فى مهاجمة "اليوم السابع" بعد نقلها "شتيمته".. فرد على خبر اتهامه لأهل سيناء بالتخابر قائلا "مش انا اللى قولت ده المحافظ ".. "عادتك ولا هتشتريها"!!

اعرف يعنى إيه تأمين صحى اجتماعى شامل لكل المصريين × 4 معلومات

اعرف يعنى إيه تأمين صحى اجتماعى شامل لكل المصريين × 4 معلومات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

مصرع ملك الفحم وابنته فى حادث تحطم هليكوبتر بجزر البهاما قبل يوم من عيد ميلاده.. الملياردير الأمريكى بدأ حياته عصاميا فى عالم البيزنس.. بنى نفسه من الصفر ولقب بـ"رجل الخير".. وثروته تقدر بـ1.8 مليار دولار

مصرع ملك الفحم وابنته فى حادث تحطم هليكوبتر بجزر البهاما قبل يوم من عيد ميلاده.. الملياردير الأمريكى بدأ حياته عصاميا فى عالم البيزنس.. بنى نفسه من الصفر ولقب بـ"رجل الخير".. وثروته تقدر بـ1.8 مليار دولار

صور.. الخطيب وإمام وكانو وإيتو يلتقطون صور تذكارية مع كأس أفريقيا

صور.. الخطيب وإمام وكانو وإيتو يلتقطون صور تذكارية مع كأس أفريقيا

مفاجأة.. التنظيم الدولى للإخوان يلجأ لأجهزة أمنية دولية للضغط على مصر للإفراج عن متهمى تنظيم خلية الأمل.. محاولات التدخل تأتى تحت ستار الحريات.. والجماعة تخشى إفشاء المتهمين معلومات خطيرة عن خططها لتخريب الدولة

مفاجأة.. التنظيم الدولى للإخوان يلجأ لأجهزة أمنية دولية للضغط على مصر للإفراج عن متهمى تنظيم خلية الأمل.. محاولات التدخل تأتى تحت ستار الحريات.. والجماعة تخشى إفشاء المتهمين معلومات خطيرة عن خططها لتخريب الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة