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للحوامل.. فواكه مهمة لصحتك وسلامة الجنين.. تعرفى عليها

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:00 م
للحوامل.. فواكه مهمة لصحتك وسلامة الجنين.. تعرفى عليها فواكه - صورة أرشيفية
كتبت هند عادل

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من أكثر الأطعمة المفيدة للمرأة الحامل هى الفواكه التى تمدها هى والجنين بالكثير الفيتامينات والمعادن، وتحافظ على صحتها، ويجب أن تكون وجبة أساسية يوميا، كما أنها تحافظ على رشاقة المرأة الحامل، حسبما ذكر موقع" healthline".
 
 
فواكه مفيدة لصحة المرأة الحامل وهى:

التفاح الأخضر

يحتوى التفاح على الكثير من الألياف التى تساعد فى تحسين وظائف الجهاز الهضمى، كما يحمى الحمض النووى من التلف لاحتوائه على مضادات للأكسدة والبروتينات المفيدة، كما له دور فعال فى بقاء مستوى السكر فى الدم لوضعه الطبيعى مما يقلل فرص الاصابة بمرض سكر الحمل.
 
الأفوكادو 
تحتوى الأفوكادو على حمض الفوليك، وهو من أهم الأحماض الضرورية لنمو الجنين وحمايته من التشوهات الخلقية، كما أن الأفوكادو يحتوى على فيتامين "ب" الذى يعزز جهاز المناعة ويقلل من الغثيان الذى يصيب المرأة الحامل خاصة فى أول شهور الحمل.

الليمون 

يحتوى على الكالسيوم الذى يقوى العظام ويقى من الهشاشة، ومضادات الأكسدة التى تفيد الأم والجنين وتحمى من فقر الدم، كما يساعد الليمون فى التخفيف من الشعور بالغثيان والتقيؤ اليومى فى الحمل، بالإضافة إلى أنه يطرد السموم من الجسم.  
 
الشمام
يحتوى أيضا على حمض الفوليك الذى يحمى الجنين من التشوهات، كما يمد المرأة الحامل بفيتامين "ب" وبعض الألياف التى تساعد على تخفيف الغثيان أثناء فترة الحمل، ويساعد على التخلص من الأملاح الزائدة التي تسبب الانتفاخ .

الموز

يحتوى الموز على الكثير من الألياف التى تقلل غثيان الصباح وتساعد على تهدئة المعدة، كما هو أفضل علاج للإمساك الذى يواجه الكثير من الحوامل، بالإضافة على أنه يغذى الحنين ويسهل عملية الولادة من خلال تخفيض درجة حرارة الجسم.

 

التوت
يحتوى على الكثير من مضادات الأكسدة التى تحمى الحامل من عملية الإجهاد والولادة المبكرة، كما يعزز كفاءة المشيمة، ويقلل أيضا من شعور الحامل بالغثيان والقيء.  

البرتقال

يحتوى على فيتامينات ومواد مغذية يحتاجها جسم الحامل، كما أنها تفيد الجنين بتوافر فيتامين "سى" الذى يقوى العظام.

 


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