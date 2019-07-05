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فيديو.. أمريكى يتناول 71 شطيرة هوت دوج خلال 10 دقائق احتفالا بعيد الاستقلال

الجمعة، 05 يوليه 2019 12:09 م
فيديو.. أمريكى يتناول 71 شطيرة هوت دوج خلال 10 دقائق احتفالا بعيد الاستقلال المسابقة
كتب: محمد جمال - وكالات الأنباء

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فاز مواطن أمريكي، فى مسابقة سنوية، خاصة بتناول أكبر كم من شطائر الهوت دوج، التي تقام سنويا في الرابع من يوليو، احتفالا بعيد الاستقلال الأمريكي، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وأحرز جوي شيستنات اللقب، متغلبا على خصومه البالغ عددهم 17، بعدما نجح في تناول 71 شطيرة هوت دوج خلال 10 دقائق فقط، بحسب وكالة "فرانس برس".

ويعد هذا هو الفوز الـ 12 لـ "شيستنات"، ولكنه لم يتمكن حتى الآن من كسر الرقم القياسي الذي حققه في مسابقة العام الماضي، وهي بتناوله 74 شطيرة.

وعندما سأله الصحفيون عن شعوره بعد الفوز، أجابهم: "أرغب في تناول شطيرتين أخريتين".


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شطائر الهوت دوج

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