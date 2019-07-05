غرق طالبة بسبب اختلال توازنها بترعة العامرية بالعياط

تعرضت طالبة بالصف الخامس الابتدائى للغرق بترعة قرية العامرية بالعياط، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد صبحى رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد بغرق طفلة بترعة قرية العامرية.



فانتقل رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن طفلة تدعى " أماني. ف " طالبة بالصف الخامس الابتدائي، اختل توازنها وسقطت بالترعة، مما أسفر عن غرقها، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.