غدا.. فتح حدائق القاهرة بالمجان والأوتوبيس النهرى بنصف الثمن

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عن فتح جميع حدائق القاهرة العامة والمتخصصة والمتميزة مجانا غدا السبت، احتفالا بالعيد القومى لمحافظة القاهرة.

وقرر محافظ القاهرة، وفقا لبيان اليوم، تخفيض رحلات الأتوبيس النهرى 50 % لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين بالقاهرة للمشاركة باحتفالات العيد القومى لمحافظة القاهرة، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى إطار استعدادات العاصمة بعيدها القومى والذى يوافق ذكرى مرور 1050 عام على انشاءها على يد القائد جوهر الصقلى فى السادس من يوليو عام 969 بأمر من الخليفة المعز لدين الله الفاطمى.

وأشار اللواء خالد عبد العال، إلى أن احتفالات القاهرة بعيدها ستمتد على مدار أسبوعين وتشمل افتتاح عدد من المشروعات الخدمية للمواطنين منها افتتاح تطوير أسواق وميادين وحدائق ومراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء كما سيتضمن عقد عدد من الحفلات بمعرفة مديرية التربية والتعليم يتم خلالها تكريم أوائل الاعدادية ومعرض لاهم الانشطة الطلابية واحتفال لمديرية الشباب والرياضة بمركز شباب الجزيرة.

كما سيتم إقامة حفل ختامى يتم خلاله تكريم المميزين من العاملين بالمحافظة وإعلان نتيجة مسابقة الأفلام القصيرة والتى نظمتها المحافظة لإظهار الجوانب الايجابية والصور الحضارية للعاصمة والتى سيتم عرضها بالشوارع والميادين الرئيسية وقام بتنفيذها عدد من شباب القاهرة ويتخلل الاحتفالات اقامة صلاة الجمعة بمسجد السلطان حسن الذى يعد واحد من أقدم وأعرق مساجد القاهرة .