"علشان محدش يستغلك".. تعرف على عدة طرق للوصول لمصيفك المفضل بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

تستقبل الإسكندرية فى كل عام ما يزيد عن 5 ملايين وافد وسائح، وذلك للاستمتاع بشواطئها الساحرة التى تمتد من الشرق إلى الغرب، عبر طريق ساحلى متعدد الشواطئ، ويتيح لك حرية اختيار الشاطئ الذى يناسبك، حيث وفرت محافظة الإسكندرية هذا العام نحو 51 شاطئا شرقا وغربا، كما وفرت شبكة مواصلات تستطيع الوصول بها إلى مصيفك المفضل بأقل الأسعار ودون استغلال سائقى التاكسى والسيارات الخاصة.

"اليوم السابع" يوضح لك عدة طرق للوصول إلى شاطئك المفضل بالإسكندرية كالتالى:..

عندما تصل إلى الإسكندرية مستخدما خطوط السكة الحديد، ففى تلك الحالة يمكن أن تنهى رحتلك فى محطة سيدى جابر، و خارج المحطة سوف تجد عدة وسائل مواصلات فى انتظارك، فخارج باب محطة سيدى جابر تنتشر سيارات الميكروباص الأجرة والتى تتخذ طريق البحر طريقا لها وبذلك تضمن المرور على شواطئ كورنيش الإسكندرية بداية من سيدى جابر وصولا حتى شاطئ المندرة.

أما إذا أردت الوصول إلى شاطئ أبو قير فى أقصى الشرق، فالأسهل لك هو أن تستقل قطار "أبو قير " و هو قطار داخلى على الرصيف المقابل لرصيف قطار المحافظات ويتجه من سيدى جابر وينتهى فى أبو قير مرورا بعدة محطات تشق الإسكندرية طوليا، بالإضافة إلى أتوبيسات الهيئة العامة للنقل العام، والتى تمر بشارع جمال عبد الناصر الشارع الرئيس المقابل لمخرج باب محطة سيدى جابر ويتجه فى نفس الاتجاهات ولكن عن طريق شارع جمال عبد الناصر وليس طريق الكورنيش.

و فى حالة إن اتخذت القطار إلى المحطة الأخيرة "محطة مصر" بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، فخارج أسوار المحافظة يوجد موقف كبير لسيارات الأتوبيسات التابعة إلى هيئة النقل العام و التى تتجه الى كل أحياء ومناطق الإسكندرية فيوجد أتوبيس يتجه مباشرة إلى أبوقير شرقا وإلى رأٍس التين ببحرى، وهناك الأتوبيس المكيف يتجه مباشرة إلى العجمى بشواطئه المميزة ( الهانوفيل وبيانكى ).

أما فى حالة الوصول إلى الإسكندرية عن طريق أتوبيس رحلات كبير أو صغير أو سيارة أجرة من محطة رمسيس بالقاهرة أو أى موقف من أى محافظة أخرى، فهناك عدة مواقف رسمية لسيارات الأجرة الكبيرة و الصغيرة يمكن التوجه إليها مباشرة للوصول إلى المصيف والشاطئ المحدد ، وأهم وأكبر تلك المواقف "الموقف الجديد" الذى يقع وسط الإسكندرية بجوار منطقة محرم بك، و يوجد داخل الموقف الجديد مواقف مخصصة لسيارات أجرة موزعة على كافة خطوط أحياء الإسكندرية من المندرة إلى العجمى للوصول إلى الشاطئ المطلوب.

فى حين يوجد موقف جانبى بمنطقة ميامى يمكن الوصول إليه مباشرة فى حالة أن يكون مصيفك بمناطق شرق الإسكندرية (ميامى ، سيدى بشر، العصافرة ، المندرة ، المعمورة ) ويمر بطريق الكورنيش سيارات الأتوبيس العام التى تصل بك الى داخل حدائق المنتزة أو شاطئ المعمورة السياحى، بالإضافة إلى وجود الأتوبيس السياحى المشهور بالإسكندرية "أتوبيس بدورين" ذو اللون الأحمر المميز والذى يصحبك فى رحلة مكشوفة بالهواء الطلق على كورنيش الإسكندرية وينطلق من محطة رأس التين ببحرى وينتهى داخل شواطئ المعمورة مرورا بجميع شواطئ الإسكندرية على الكورنيش.

وأخيرا للقادمين من موقف رمسيس بالقاهرة ويقصد منطقة العجمى أو الساحل الشمالى فالأفصل التوجه إلى موقف الكيلو 21 ، وهو موقف لكبير لسيارات الأجرة وبه سيارات تتجه إلى مناطق وشواطئ العجمى وأبو تلات وأبو يوسف وشاطئ النخيل وقرى الساحل الشمالى القريبة من الإسكندرية.