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ضبط "فكهانى" بتهمة سرقة 220 ألف جنيه من داخل بنك بالأقصر

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:46 م
ضبط "فكهانى" بتهمة سرقة 220 ألف جنيه من داخل بنك بالأقصر المتهم
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

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نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الأقصر، فى ضبط "فكهانى"، بتهمة سرقة 220 ألف جنيه من داخل فرع أحد البنوك بالأقصر.

وبلغ قسم شرطة الأقصر، بأنه حال قيام موظف بفرع أحد البنوك، بتغذية ماكينات الصرف الآلى بالأموال من داخل قاعة البنك المخصصة للجمهور، وعقب انتهائه من تغذيتها وقيامه بالتتميم على الأدراج المخصصة لحفظ النقود، تلاحظ له عدم تواجد أحد تلك الأدراج وبداخله مبلغ 220 ألف جنيه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، أسفرت جهوده عن أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص "فكهانى".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارتى البحث الجنائى بمديرتى أمن "الأقصر وقنـا"، تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

 

 

 


سرقة

سرقة بنك

مديرية امن الاقصر

قسم الاقصر

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