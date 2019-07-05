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صور.. "علشان ميضحكش عليك" .. ننشر تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:39 م
صور.. "علشان ميضحكش عليك" .. ننشر تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية موقف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2019، تعريفة الركوب لسيارات السرفيس بعد زيادة أسعار الوقود اليوم.

وأمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة على الأسواق وبيان التزام السائقين بالتعريفة وعدم مخالفتها، ويأتي ذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بزيادة تعريفة الاجرة لوسائل النقل بنسبة 15% لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود.

واشار المحافظ، فى بيان إلى إنه تم التنسيق مع مدير امن القليوبية ومديري إدارة المرور ومباحث المرور والمواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع استيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة بالإضافة إلى عمل بنرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، أنه على المواطنين الإبلاغ عن أى محطة وقود تقوم بكتابة أسعار جديدة للبنزين والسولار فورا لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدها وتحويل مسئوليها للنيابة العامة وذلك عبر الخط الساخن 114 أوعبر تليفونات شكاوى المحافظة 01220055008-0115354422-01002782373.

كما أعطي، تعليماته لمدير إدارة مرور القليوبية بمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة على من يخالف واتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا على استمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات الغير قانونية.

 

تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (1)
تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية
تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (2)
تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية 
تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (3)
تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية

 

تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (4)
تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (4)

 

تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (5)
تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية 

 

تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (6)
تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية 
تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (7)
تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية

 

تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (8)
تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية 

 

تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (9)
تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية 

 

تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (10)
تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية 

 

تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (11)
تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (11)

 

تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (12)
تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (12)

 

تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (13)
تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (13)

 

تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (14)
تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (14)

 

تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (15)
تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (15)

 

تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (16)
تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (16)

 

تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (17)
تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (17)

 

تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (18)
تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (18)

 

تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (19)
تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (19)

 

تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (20)
تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (20)

 

تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (21)
تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (21)

 

تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (22)
تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (22)

 

تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (23)
تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية (23)

 


اخبار القليوبية

تعريفة سيارات الاجرة بالقليوبية

زيادة اسعار الوقود

الاجرة الجديدة بالقليوبية

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