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صور.. حملات نظافة وتطوير شوارع مدينة الأقصر لخدمة الأهالى والسائحين

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:00 ص
صور.. حملات نظافة وتطوير شوارع مدينة الأقصر لخدمة الأهالى والسائحين جانب من حملات النظافة
الأقصر – أحمد مرعى

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قالت هدية ثابت مساعد رئيس مدينة الأقصر لشئون النظافة والتجميل، أنه يتم خروج حملات يومية لنظافة شوارع المدينة لتجميلها أمام السائحين والأهالى، حيث إنه تم إطلاق حملة بالتنسيق مع رئاسة حى جنوب وقطاع نظافة جنوب، حملة للنظافة العامة بنطاق حى جنوب، وتم ورفع كل أكوام القمامة والرتش والمخلفات ونظافة امتداد شارع المدينة المنورة وصولا إلى منطقة ميدان العوامية بجوار مدرسة الشهداء، مشيرةً إلى أنه تم رش الشارع بعد الانتهاء من أعمال كنس الأتربة الناعمة بواسطة المكنسة الآلى والعمال ومعدات المدينة.

وأضافت هدية ثابت لـ"اليوم السابع"، أن الحملات أسفرت عن رفع قمامة بمعدل 3 سيارات نقل 3 م، وكذا رفع وإزالة حوالى 3 سيارات نقل 3 م تقريبا أتربة ناعمة، وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، بشأن تكثيف أعمال النظافة العامة بمختلف أحياء مدينة الأقصر، للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لمدينة الأقصر.

وأوضحت مساعد رئيس مدينة الأقصر لشئون النظافة والتجميل، أنه تم أيضاً إطلاق حملة مكبرة للنظافة العامة بنطاق الحى ورفع كل أكوام القمامة والرتش والمخلفات وكسر ونظافة شارع صلاح سالم قبلى وبحرى وغسيل أرصفة الكورنيش بواسطة المكبس الآلى ومعدات المدينة وعمال الحى، وكذلك شارع التجارة بالوردية الثانية، مضيفأ أنه تم استكمال أعمال النظافة بالحى بالوردية الليلية وتم تنفيذ حملة نظافة لكنس الأتربة الناعمة من الأرصفة ورشها بالمياة(الغسيل) بشارع صلاح سالم بواسطة المكنسة الآلى والعمال، وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر وتوجيهات المهندس حاتم جابر عبد الحارث، سكرتير عام المدينة، بشأن تكثيف أعمال النظافة العامة بمختلف أحياء مدينة الأقصر ورفع كل تجمعات القمامة والرتش من جميع حاويات القمامة وبؤر تجمعات القمامة.

 

 

حملات النظافة والتطوير لشوارع مدينة الأقصر (1)
حملات النظافة والتطوير لشوارع مدينة الأقصر

 

حملات النظافة والتطوير لشوارع مدينة الأقصر (2)
حملات النظافة والتطوير لشوارع مدينة الأقصر 

 

حملات النظافة والتطوير لشوارع مدينة الأقصر (3)
حملات النظافة والتطوير لشوارع مدينة الأقصر

 

حملات النظافة والتطوير لشوارع مدينة الأقصر (4)
حملات النظافة والتطوير لشوارع مدينة الأقصر

 

حملات النظافة والتطوير لشوارع مدينة الأقصر (5)
حملات النظافة والتطوير لشوارع مدينة الأقصر 

 

حملات النظافة والتطوير لشوارع مدينة الأقصر (6)
حملات النظافة والتطوير لشوارع مدينة الأقصر

 

حملات النظافة والتطوير لشوارع مدينة الأقصر (7)
حملات النظافة والتطوير لشوارع مدينة الأقصر

 

حملات النظافة والتطوير لشوارع مدينة الأقصر (8)
حملات النظافة والتطوير لشوارع مدينة الأقصر 

 

حملات النظافة والتطوير لشوارع مدينة الأقصر (9)
حملات النظافة والتطوير لشوارع مدينة الأقصر
 
حملات النظافة والتطوير لشوارع مدينة الأقصر (10)
حملات النظافة والتطوير لشوارع مدينة الأقصر 

 


الاقصر

حملات تجميل شوارع الاقصر

مجلس مدينة الاقصر

رفع اكوام القمامة بالاقصر

سياحه الاقصر

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