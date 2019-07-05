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صحة الوادى الجديد: فحص وعلاج 217 مواطنا فى قافلة مجانية بمركز بلاط

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:29 م
صحة الوادى الجديد: فحص وعلاج 217 مواطنا فى قافلة مجانية بمركز بلاط الفريق الطبى
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، مساء اليوم الجمعة، عن فحص وعلاج 217 مواطنًا فى قافلة طبية لأهالى قرية "الزيات" التابعة لمركز بلاط بالوادى الجديد.

وأكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد، الدكتورة السيدة على مشرف، تنظيم القافلة الطبية لسكان قرية القصر والقرى المجاورة لها بمركز الداخلة، حيث قدمت القافلة خدماتها فى 10 تخصصات طبية (باطنية – جراحة – أطفال – نساء وتوليد - عظام – أسنان- مسالك بولية – جلدية –صدر – رمد وعيون).

وأضافت وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد أن القافلة قدمت خدماتها بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة، على مدار يومى 3 و4 يوليو الحالى، بواقع 104 مواطنين فى اليوم الأول من القافلة، و113 فى اليوم الثانى، إضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة مع صرف الدواء بالمجان، لافتة إلى أن القافلة تتبع المديرية ومن خلال أطباء المحافظة الذين حرصوا على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة.

وأشارت إلى أن المديرية ستواصل تنظيم القوافل الطبية بمراكز ومدن المحافظة للوصول بالخدمة الطبية لجميع أبناء الإقليم، خاصة المناطق البعيدة والنائية والمحرومة من الخدمات الطبية.

وكانت مديرية الصحة بالوادى الجديد أعلنت منتصف يونيو 2019 عن تنفيذ 46 قافلة طبية لقرى المراكز الإدارية الخمسة بالمحافظة لمدة 6 أشهر، وحتى نهاية ديسمبر 2019.


صحة الوادى الجديد

قوافل طبيه مجانية

مركز بلاط

قرية الزيات ببلاط

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