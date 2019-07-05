شعبة الخضار بالجيزة: انخفاض أسعار الليمون لـ15 جنيها وزيادة المعروض 30%

كتب أحمد حمادة

انخفضت أسعار الليمون خلال الأيام الماضية فى جميع أسواق الجملة، حيث استقرت أسعاره بين 15 لـ 30 جنيها للكيلو، وذلك بعد أن كانت قد تخطت أسعاره عقب شهر رمضان 50 جنيها للكيلو.

وحول انخفاض أسعار الليمون، أكد محسن الفيومى رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار الليمون فى انخفاض مستمر مقارنة بالشهر الماضى، حيث إن الأسعار أصبحت مقبولة بعد زيادة المعروض فى الأسواق المحلية، والتى زادت بأكثر من 30% عن الشهر الماضى، وتبدأ أسعاره اليوم من 15 جنيها للكيلو.

وأرجع الفيومى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، سبب ارتفاع أسعار الليمون خلال الفترة الماضية لأنه كان فترة بعيدة عن الموسم الخاص به، مضيفا أن الموسم حاليا سيكون متوفر فيه الليمون بكميات كبيرة وهو ما أدى إلى انخفاض السعر تدريجيا حتى أنه لا يزيد عن 20 جنيها فى سوق الجملة.