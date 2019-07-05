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شاهد ترجمة خطبة الجمعة بـ 18 لغة تشمل الإشارة للصم والبكم

الجمعة، 05 يوليه 2019 04:00 ص
شاهد ترجمة خطبة الجمعة بـ 18 لغة تشمل الإشارة للصم والبكم خطبة الجمعة - أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت

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أصدرت وزارة الأوقاف، نسخة مترجمة لـ18لغة عالمية، تضم لغة الإشارة، للصم، والبكم، لموضوع خطبة الجمعة، حول (روح العمل الجماعي وضوابطه)، باللغة العربية مع ترجمتها إلى لغة الإشارة، وسبع عشرة لغة إضافة إلى الخطبة المسموعة، ويمكن مشاهدة هذه الترجمات كتالى..

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط   هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط            هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط        هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط      هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط        هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط       هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط           هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط            هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط        هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط        هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط          هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط        هنا

لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط                                هنا

أولًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط         هنا

ثانيًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط      هنا

ثالثًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط   هنا

رابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط           هنا

خامسًا :للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط   هنا

سادسًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط هنا

سابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة اليونانية اضغط      هنا

ثامنًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط        هنا

تاسعا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط        هنا

عاشرا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط        هنا

الحادي عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط  هنا

الثاني عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط      هنا

الثالث عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط     هنا

الرابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط        هنا

الخامس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البرتغالية اضغط  هنا

السادس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصومالية اضغط هنا

السابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط     هنا

 


خطبة الجمعة

روح العمل الجماعي وضوابطه

الصم والبكم

خطبة الجمعة بلغة الإشارة

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