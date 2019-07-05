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حقيقة أطوال ساركوزى وكارلا..و الـ10 سنتيمترات تثير للجدل

الجمعة، 05 يوليه 2019 03:35 م
حقيقة أطوال ساركوزى وكارلا..و الـ10 سنتيمترات تثير للجدل ساركوزى وكارلا
إيمان حنا

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نفت مجلة "باري ماتش" الأسبوعية، أن تكون عدلت صورة للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يبدو فيها أطول من زوجته كارلا برونى، موضحة أنه كان يقف في مكان أعلى منها أمام عتبة منزلهما - بحسب سكاى نيوز.
 
وأكدت المجلة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أنها لم تعدل صورة نيكولا ساركوزي ليبدو أطول من كارلا بروني على غلاف باري ماتش هذا الأسبوع.
 
وقد أثارت هذه الصورة التي يظهر فيها رأس عارضة الأزياء السابقة عند مستوى عنق زوجها المعروف أنه أقصر منها بـ10 سنتيمترات تقريبا، الكثير من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعية.
 
وفي 2015، لفتت "باري ماتش" الأنظار إلى ساركوزي من خلال نشرها صورة له على الصفحة الأولى، بدا فيها أطول من زوجته أيضا على شاطئ في كورسيكا.
 
وغالبا ما يستخدم السياسيون الفرنسيون هذه المجلة من أجل الدعاية السياسية لأنفسهم، إذ ان الصور والمقابلات التي تحمل طابعا اجتماعيا وحميما بعيدا عن السياسة، يمكن أن تعيدهم إلى الساحة.
 

ساركوزى

كارلا

فرنسا

الرئيس الفرنسى السابق

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