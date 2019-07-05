حبس عاطلين لقيامهما بسرقة حقائب المواطنين تحت تهديد السلاح بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

قرر أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطلين وذلك لقيامهم بسرقة حقائب المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، وذلك حال استقلالهم دراجة نارية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط الحسينى .ج .ا 25 عاما مسجل خطر سرقات، كريم .ح.س مسجل خطر سرقات عامة، وذلك لقيامهم بسرقة المواطنين بالاكراه تحت تهديد السلاح، وذلك حال استقلالهم دراجة نارية

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 8 مواطنين بالإكراه، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.