تعرف على السيدتين المرشحتين لرئاسة أقوى منصبين بالاتحاد الأوروبى

إيمان حنا

للمرة الأولى يتم ترشيح سيدتين لاثنين من أقوى المناصب في الاتحاد الأوروبي، وهى الفرنسية كريستين لاجارد، الرئيسة الحالية لصندوق النقد الدولي و المرشحة لرئاسة البنك المركزي الأوروبي ، ووزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، وهى المرشحة لرئاسة المفوضية الأوروبية.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على الألمانية أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية خلفاً لجان كلود يونكر، بينما قادة التكتل الـ28 اتفقوا على الفرنسية كريستين لاجارد لترأس البنك المركزي الأوروبي.



كرستين لاجارد

ويعد منصب رئاسة المفوضية الأوروبية التي رُشّحت إليه فون دير لاين، أهم منصب في الاتحاد الأوروبي، حيث تختص بالسياسات الخاصة بكل القضايا من التجارة إلى المناخ والهجرة، في أقوى تكتل اقتصادي بالعالم.

من هى فون دير لاين ؟

فون دير لاين وزيرة الدفاع الألمانية ، هى أم لسبعة أولاد وطبيبة، درست الاقتصاد في بريطانيا وحصلت على الدكتوراه في الطب، وشغلت منصب وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الفيدرالية حتى عام 2013، قبل أن تتولى وزارة الدفاع، لتصبح المرأة الحديدية في ألمانيا.



فون دير لاين

حظيت فون دير لاين بدعم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فهي تتكلم اللغة الفرنسية بطلاقة كبيرة وتحظى برضى باريس خصوصا للجهود التي قامت بها لتعزيز التعاون في مجال الدفاع بين البلدين.





تسلمت مسؤولية الجيش الألماني طيلة ست سنوات، وتتميز هذه المرأة البالغة الستين من العمر بحيوية كبيرة، وكانت تعتبر حتى قبل فترة قصيرة الخليفة المرجحة لميركل التي أشركتها في الحكومات الأربع التي تسلمتها بين عامي 2005 و2019.



فون دير لاين

من هى لاجارد؟

أما الفرنسية كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولى، فهى من أول النساء اللاتي شغلن منصب وزير المالية في فرنسا، و ترأست صندوق النقد الدولي منذ عام 2011، وتعد من أقوى أنصار تمكين المرأة.



لاجارد

عينت سابقاً كوزيرة المالية والشؤون الاقتصادية والصناعية في فرنسا من قبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزى في يونيو 2007، كما شغلت سابقا منصب وزيرة الزراعة والصيد وكوزيرة للتجارة في حكومة دومينيك دو فيلبان، وتعد لاجارد أول امرأة تتقلد منصب وزير الشؤون الاقتصادية في مجموعة الثمانية ، وأول امرأة تترأس صندوق النقد الدولي.





صنفتها صحيفة فايننشال تايمز كأفضل وزير للمالية فى منطقة اليورو وفي عام 2009، احتلت لاجارد المرتبة 17 في قائمة المرأة الأكثر نفوذا في العالم من قبل مجلة فوربس.