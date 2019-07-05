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تصعيد في قضية هانيبال القذافى .. حرب بيانات بين وكيل أسرة العقيد الراحل ووكيل أسرة موسى الصدر

الجمعة، 05 يوليه 2019 08:28 م
تصعيد في قضية هانيبال القذافى .. حرب بيانات بين وكيل أسرة العقيد الراحل ووكيل أسرة موسى الصدر القذافى
كتب : أحمد جمعة

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رد وكيل أسرة العقيد الراحل معمر القذافي، المحامي خالد الزائدي، على وكيل عائلة موسى الصدر، فيما يخص قضية  هانيبال القذافي، واحتجازه في لبنان.

 

وقال الزائدي في بيان له، اليوم الجمعة، إن وكيل عائلة موسى الصدر المحامى شادي حسين قد أصدر بيان مليء بمغالطات قانونية وبفبركة وقائع غير صحيحة، مؤكدا أن الهدف من تكرارها الدوام على محاولة إيهام الرأي العام بصدق أقواله على قاعدة الفبركة.

 

وتابع الزائدى، إن هانيبال اختطف من دمشق على يد عصابة مسلحة برئاسة “النائب اللبنانى السابق حسن يعقوب” الذى أدخله إلى منطقة البقاع في لبنان عبر طرق غير شرعية حيث تم احتجازه وتعذيبه وتهديده بالقتل لمدة خمسة أيام كما أظهرته القنوات الفضائية اللبنانية وغيرها وقتذاك، مؤكدًا أن المزايدات بين بعض الأطراف الشيعية دفعت المسؤول العسكرى السابق لحركة أمل “عقل حمية” حليف “حسن يعقوب” إلى مداهمة مكان احتجاز هانيبال، وتحريره من عصابة يعقوب، ثم قيام المرحوم “حمية” بتسليمه إلى “فرع المعلومات” في قوى الأمن الداخلي بوزارة الداخلية اللبنانية.


الخارجيه

سامح شكرى

قضيه الصحراء

الاتحاد الافريقى

الامم المتحده

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