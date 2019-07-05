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"تربية فنية حلوان": اختبار القدرات يقيس المعلومات الأولية والتصميم الابتكارى

الجمعة، 05 يوليه 2019 05:49 م
"تربية فنية حلوان": اختبار القدرات يقيس المعلومات الأولية والتصميم الابتكارى اختبارات القدرات - أرشيفية
وائل ربيعى

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أعلنت كلية التربية الفنية جامعة حلوان عن شروط اختبارات القدرات والتى تجرى بداية من غد السبت وحتى 20 يوليوالجارى، وهي اختبارات تقيس استعداد الطلاب لدراسة الفنون بكليات التربية الفنية بهدف قياس قدرة الطالب ومهاراته الفنية والإبداعية فى التعبير الفنى وقدرته على تنظيم الأفكار والأشكال والمساحات فى تحقيق التوازن والإيقاع وتناسق الألوان مع الظل من خلال عمل تصميمات مبتكرة يتم تقييمها خلال مجموعة متنوعة من الاختبارات.

من جانبه، أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن كليات الجامعة قد استعدت جيدا لاختبارات القدرات التي تم فتح باب التسجيل بها بالفعل على موقع التنسيق الالكتروني، حيث تسعى الجامعة دائماً  لخدمة أبناءها الطلاب وتسهيل جميع الإجراءات لهم، مضيفا أن جامعة حلوان جامعة تكنولوجية تتميز بشكل كبير في مجال الفنون.

وأشار الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية أن اختبارات القدرات بالكلية تضم الاختبار المعرفى لقياس المعلومات الفنية الأولية للطلاب المتقدمين، واختبار التصميم الابتكاري لقياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار  والعناصر الفنية بدراسة المساحات المناسبة لفكرة التصميم الملائم مثل ملصق إعلاني أو طابع بريد  أو غلاف كتالوج أو كتاب أو كارت أو أي مناسبة بحيث لا يتعدى ثلاث أو أربع عناصر، كما يضم الاختبار جزء التعبير الفنى عن المشاريع القومية الهامة والتنسيق الحضاري  وغيرها من خلال طرح حلول بنائية لتصميمات ومساحات افتراضية متنوعة.

 

 


جامعة حلوان

اختبارات القدرات

التربية الفنية

موقع التنسيق

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