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ايطاليا وروسيا خلال زيارة بوتين: من الخطأ تعليق المعاهدات النووية

الجمعة، 05 يوليه 2019 10:50 ص
ايطاليا وروسيا خلال زيارة بوتين: من الخطأ تعليق المعاهدات النووية بوتين
كتبت فاطمة شوقى

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أعربت إيطاليا وروسيا عن "قلق مشترك بشأن تجميد المعاهدات الخاصة بالأسلحة النووية"، وذلك خلال اللقاء الذى جمع رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى مقر الرئاسة الإيطالية "قصر كويرينالى".
 

ووفقا لصحيفة "اورا روما" الإيطالية فأكد الطرفان أن "تعليق المعاهدات النووية يعد خطأ كبيرا"، كما أكدا على العلاقات الثنائية التى تبقى ممتازة، وعلى الرغم من أن البرلمان الأوروبى لا يزال يحافظ على العقوبات ضد موسكو، إلا أن روما أفضل حليف لها فى أوروبا، لأنها تعتبر أن تلك العقوبات ليس لها معنى.

 

ووفقا للصحيفة فإن إيطاليا وفية لروسيا وتقترب من الصين، ولهذا أعرب بوتين عن أمله فى أن تساعد مساهمة الصديق الإيطالى فى إعادة تأسيس العلاقات مع الاتحاد الاوروبى فى وقت تنفتح فيه مرحلة سياسية جديدة مع تجديد مؤسسات المجتمع.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن روما قامت بتعزيز الحماية للزعيم الروسى، حتى أنها قامت بوضع قناص لمراقبة الأمان التى يمر بها بوتين، فضلا عن الحد من وسائل النقل، واستخدام اجهزة الكشف عن المعادن.

 

 


ايطاليا

بوتين

روسيا

المعاهدات النووية

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