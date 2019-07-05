المؤسسة الوطنية للنفط يرحّب بالتزام المشير حفتر بشرعيتها وحقها بتصدير النفط الليبي

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط إلى ضرورة حل المؤسسة الموازية، التي حاولت سرقة النفط الليبي وتسويقة بأسعار بخسة، ووضع حدّ للمحاولات الرامية إلى تقسيم قطاع الطاقة في ليبيا، موضحة أن الفشل المتكرر لمحاولات المؤسسة الموازية كان نتيجة دعم المجتمع الدولي المستمر لقرارات مجلس الامن ذات العلاقة.

وقد صرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، في هذا الصدد قائلا: " إنّ النفط الليبي ملك لكافّة الليبيين، ووحدة المؤسسة الوطنية للنفط أمر أساسي لضمان وحدة ليبيا .المؤسسة هي الجهة المستقلّة الوحيدة المسؤولة عن إدارة قطاع النفط في ليبيا".

وأضاف،" إن استقرار قطاع النفط في ليبيا سيساهم في استقرار أسواق النفط. كما تعرب المؤسسة الوطنية للنفط مجدّدا عن رفضها القاطع لعسكرة المنشآت النفطية".