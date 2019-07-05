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المؤسسة الوطنية للنفط يرحّب بالتزام المشير حفتر بشرعيتها وحقها بتصدير النفط الليبي

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:19 م
المؤسسة الوطنية للنفط يرحّب بالتزام المشير حفتر بشرعيتها وحقها بتصدير النفط الليبي المؤسسه الوطنيه للنفط
كتب أحمد جمعة

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رحّب مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس بالتزام القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بشرعية المؤسسة الوطنية للنفط وحقها الحصري بتصدير النفط الليبي، وذلك وفقا للقوانين الوطنية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.  

 
ودعت المؤسسة الوطنية للنفط إلى ضرورة حل المؤسسة الموازية، التي حاولت سرقة النفط الليبي وتسويقة بأسعار بخسة، ووضع حدّ للمحاولات الرامية إلى تقسيم قطاع الطاقة في ليبيا، موضحة أن الفشل المتكرر لمحاولات المؤسسة الموازية كان نتيجة دعم المجتمع الدولي المستمر لقرارات مجلس الامن ذات العلاقة.
 
وقد صرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، في هذا الصدد قائلا: " إنّ النفط الليبي ملك لكافّة الليبيين، ووحدة المؤسسة الوطنية للنفط أمر أساسي لضمان وحدة ليبيا .المؤسسة هي الجهة المستقلّة الوحيدة المسؤولة عن إدارة قطاع النفط في ليبيا".
 
وأضاف،" إن استقرار قطاع النفط في ليبيا سيساهم  في استقرار أسواق النفط. كما تعرب المؤسسة الوطنية للنفط مجدّدا عن رفضها القاطع لعسكرة المنشآت النفطية".
 

 

 


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