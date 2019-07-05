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القومى للمرأة ببنى سويف ينظم ورش عمل لتأهيل الفتيات للعمل التطوعى

الجمعة، 05 يوليه 2019 08:32 ص
القومى للمرأة ببنى سويف ينظم ورش عمل لتأهيل الفتيات للعمل التطوعى نارمين عبدالعظيم مقررة فرع المجلس
بنى سويف أيمن لطفى

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أعلن المجلس القومى للمرأة ببنى سويف تنظيم مجموعة من ورش العمل فى مجالات متنوعة لإعداد وتأهيل كوادر شابة من فتيات مدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع، واللاتى تتراوح أعمارهن من 18 حتى 30 عاما.

وأكدت نارمين عبدالعظيم، مقررة فرع المجلس، فى بيان لها اليوم الجمعة، تولى عدد من أساتذة الجامعة إلقاء المحاضرات والتدريبات العملية فى ورش العمل التى تشمل مجالات "العمل التطوعى والاجتماعى، مهارات الاتصال والتواصل، تنمية المهارات، تمكين الذات، مهارات القياده وصنع القرار وغيرها".
 
وأوضحت نارمين عبد العظيم أن الراغبات فى المشاركة بالورش التدريبية عليهن تقديم السيرة الذاتية بمقر فرع المجلس بكورنيش النيل أعلى شركة الغاز الطبيعي من العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا يوميا.
 
 
 

 


المجلس القومى للمراه

تنظيم ورش عمل

تاهيل الفتيات

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القومى للمراه ببنى سويف

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