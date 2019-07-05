القومى للمرأة ببنى سويف ينظم ورش عمل لتأهيل الفتيات للعمل التطوعى

وأكدت نارمين عبدالعظيم، مقررة فرع المجلس، فى بيان لها اليوم الجمعة، تولى عدد من أساتذة الجامعة إلقاء المحاضرات والتدريبات العملية فى ورش العمل التى تشمل مجالات "العمل التطوعى والاجتماعى، مهارات الاتصال والتواصل، تنمية المهارات، تمكين الذات، مهارات القياده وصنع القرار وغيرها".

وأوضحت نارمين عبد العظيم أن الراغبات فى المشاركة بالورش التدريبية عليهن تقديم السيرة الذاتية بمقر فرع المجلس بكورنيش النيل أعلى شركة الغاز الطبيعي من العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا يوميا.