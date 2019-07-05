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الرئيس الصينى يؤكد أهمية تعزيز العلاقات ورفع مستوى التعاون مع بنجلاديش

الجمعة، 05 يوليه 2019 06:00 م
الرئيس الصينى يؤكد أهمية تعزيز العلاقات ورفع مستوى التعاون مع بنجلاديش شى جين بينج رئيس الصين
بكين /أ ش أ/

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أكد رئيس الصين "شى جين بينج" أهمية تعزيز العلاقات ورفع مستوى التعاون مع بنجلاديش بما يعود بالفائدة على الدولتين والشعبين.

وقال بينج - خلال لقائه اليوم الجمعة، فى العاصمة (بكين) مع رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد - إن الصين وبنجلاديش جارتان ودولتان تقليديتان، وإن العلاقات الثنائية تم الاتفاق عام 2016 على رفعها إلى شراكة التعاون الاستراتيجية، والإسراع بالتبادلات والتعاون إلى مرحلة التنمية السريعة، وإضافة القوة الدافعة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين، وتحقيق المزيد من الفوائد للشعبين.

من جانبه، أكدت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد أهمية تعزيز التعاون مع الصين، معربة عن تهنئتها بمناسبة الذكرى الـ 98 لتأسيس الحزب الشيوعى الصينى والذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية والإنجازات التى حققتها الصين فى العصر الجديد.

وفى سياق متصل، اتفق رئيس مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) "لى كه تشيانغ" ورئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد –خلال لقاء منفصل- على تعزيز التعاون بين البلدين فى إطار مبادرة الحزام والطريق.

وقال تشيانغ إن بنجلاديش شريك تعاونى مهم للصين فى جنوب آسيا، وإنه "منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية، دائما ما فهم الجانبان بعضهما البعض ودعما بعضهما البعض فى القضايا المتعلقة بالمصالح الرئيسية والشواغل الكبرى".

وأضاف تشيانغ أن الصين مستعدة للحفاظ على تبادلات وثيقة عالية المستوى مع بنجلاديش، وتعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة، ودفع التعاون متبادل النفع، ودعم الصداقة الشعبية من أجل الدفع نحو تنمية جديدة للعلاقات الثنائية.

وتابع تشيانغ أن الصين وبنجلاديش دولتان ناميتان بتعداد سكانى كبير وأمامهما واجبات مهمة لتنمية الاقتصاد وتحسين رفاهية الشعب، وأن التعاون العملى بين الدولتين حقق نتائج مثمرة ويتمتع بامكانات عظيمة وآفاق واسعة.

وأكد تشيانغ أن الصين مستعدة لتحقيق تضافر أفضل بين مبادرة الحزام الطريق واستراتيجية التنمية فى بنجلاديش، وتسريع التعاون متبادل النفع فى مختلف المجالات.

وأعرب تشيانغ أيضا عن تطلعه إلى مناقشة دراسة جدوى مشتركة لاتفاق التجارة الحرة وزيادة استيراد المنتجات عالية الجودة من بنجلاديش لتلبية حاجات السوق الصينية، وتعزيز التنمية المتوازنة للتجارة، وتسهيل الاستثمار الثنائى والتبادلات بين الأفراد.

 


الرئيس الصينى

الصين

أخبار الصين

تعزيز العلاقات

بنجلاديش

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