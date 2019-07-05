اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر منشية البكرى بالمحلة.. "صور"

الغربية – عادل ضرة

يعانى سكان منطقة منشية البكرى بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية من كارثة بيئية تتمثل فى تراكم القمامة بكميات كبيرة فى عدد من شوارع الـ55، وشارع المدارس، وأمام تعاون غزل المحلة، وشارع جمال عبد الناصر، والتى يستغلها السكان فى التخلص من القمامة لعدم وجود بديل أخر لذلك.

ورصد" اليوم السابع" تراكم كميات القمامة بكميات كبيرة ومخلفات الهدم، فى عدد من المناطق والأراضى الفضاء، دون أى تدخل لرفعها ونقلها لمصنع تدوير القمامة.

ولجأ الأهالى إلى إشعال النيران فى القمامة للتخلص منها، الأمر الذى ينتج عنه انبعاث الدخان الكثيفة والروائح الكريهة التى تصيب المرضى باختناقات.