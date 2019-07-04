7 شروط لاستئجار كشك على كورنيش شاطئ العريش.. تعرف عليها

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن اليوم مجلس مدينة العريش بشمال سيناء عن تأجير أكشاك الكورنيش البحرى بشروط وهى:

• يتم سداد تأمين مؤقت مبلغ 1000 جنيه.

• تنعقد جلسة المزاد العلنى المحلى من يوم الأحد الموافق 21 يوليو الجارى الساعة 2 ظهرًا بقسم العقود.

• تطلب كراسة الشروط والمواصفات من قسم العقود نظير مبلغ 110 جنيهات لاغير شاملة المصاريف الإدارية.

• التأجير فى مزاد علنى محلى.

• أن يكون المزايد مصرى الجنسية.

• مدة الإيجار 3 سنوات.

• القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنقيذية وكراسة الشروط والمواثفات مكملاً للإعلان.