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7 شروط لاستئجار كشك على كورنيش شاطئ العريش.. تعرف عليها

الخميس، 04 يوليه 2019 04:29 م
7 شروط لاستئجار كشك على كورنيش شاطئ العريش.. تعرف عليها كورنيش العريش
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلن اليوم مجلس مدينة العريش بشمال سيناء عن تأجير أكشاك الكورنيش البحرى بشروط وهى:
 
• يتم  سداد تأمين مؤقت مبلغ 1000 جنيه.
• تنعقد جلسة المزاد العلنى المحلى من يوم الأحد الموافق 21 يوليو الجارى الساعة 2 ظهرًا بقسم العقود.
• تطلب كراسة الشروط والمواصفات من قسم العقود نظير مبلغ 110 جنيهات لاغير شاملة المصاريف الإدارية.
• التأجير فى مزاد علنى محلى.
• أن  يكون المزايد مصرى الجنسية.
• مدة الإيجار 3 سنوات.
• القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنقيذية وكراسة الشروط والمواثفات مكملاً للإعلان.
 

 


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