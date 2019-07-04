28 شخصا على متن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة فى جبل طارق

كتب محمد جمال

أعلنت سلطات جبل طارق لشبكة سبوتنيك الروسية، أنه كان على متن ناقلة النفط المحتجزة 28 شخصا، من بينهم مواطنون من الهند وأوكرانيا وباكستان، ووفقا لبيان السلطات، التى تسلمت "سبوتنيك" نسخة منه فإن "العدد الأكثر من الأشخاص المحتجزين هم من الهنود، رغم وجود مواطنين من أوكرانيا وباكستان".

وأشارت السلطات إلى أن الناقلة ما تزال راسية، وتجرى الشرطة وضباط الجمارك محادثات مع أفراد الطاقم، مضيفة إلى أنه إلى الآن لم يتم تحديد مالك ناقلة النفط، والتحقيق لازال مستمرا.

وفى وقت سابق، أعلن رئيس حكومة ​جبل طارق،​ فابيان بيكاردو، أن سلطات البلاد أوقفت ​ناقلة نفط​ قبالة شواطئها يشتبه بأنها تنقل نفطا إلى ​سوريا​.

وأصدرت حكومة جبل طارق بيانا جاء فيه "لدينا كل الأسباب التى تدعو إلى الاعتقاد أن "جريس 1" كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس التى يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبى المفروضة على سوريا".