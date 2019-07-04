ننشر أسماء المصابين فى حادث انقلاب أتوبيس سياحى بطريق قنا سوهاج الصحراوى

قنا - وائل محمد

ينشر "اليوم السابع" أسماء المصابين فى حادث انقلاب أتوبيس بالكيلو 50 بطريق قنا سوهاج، وتم نقلهم للمستشفى قنا العام، وسوهاج لتلقى العلاج.

وكشف مصدر بإسعاف قنا أن أسماء المصابين فى الحادث هى "مبارك الشبكى"، "موادم عيسى"، "رودينا عبد الرحمن"، "مريم عبد الله على"، "البراء شهاب"، "حسانين أحمد"، "هويدا أحمد أحمد"، "عمرو أحمد الطيب"، "عمرو على عبد الله"، "محمد عبد القادر"، "سلوم إبراهيم"، و"حامدة عبدالرحيم"، "حميدة صالح"، "زبير أحمد"، "خالد عبد الجابر"، "محمد علام"، "عفيفى عبد الرحمن"، "علام الدين حسين"، "جاد النبى"، "عبد الله على عبد الله"، "لبنى عبد الله"، "حامدة محمود"، "فاطمة عتيق"، "شادية عبد الماجد"، "محارب على حامد"، "عمرو على آدم"، "محمد المنسى"، "حمدى أحمد"، "عتيق عاتق".

وكانت الأجهزة الأمنية بقنا، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس سياحى يحملون الجنسيات السودانية على طريق الصحراوى الغربى اتجاه قنا، ونتج عن الحادث 28 مصابا، 22 تم نقلهم بسيارات قنا، و6 مصابين تم نقلهم بسيارات سوهاج، إلى مستشفى قنا العام.

ورفعت الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن قنا وسوهاج، درجة استعدادهما، وكذلك مديرتى الصحة بالمحافظتين، إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوى، وتم الدفع بكل الأجهزة المعنية لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات قنا المختلفة لتلقى العلاج اللازم، وتكثف قوات تأمين الطرق وقوات إدارة المرور جهودها لرفع آثار الحادث من على الطريق، وإعادة حركة السير كليا عليه عقب توقفة جزئيا.