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مصر تتفوق على تركيا و إسرائيل ضمن أكبر 10 جيوش بعدد الطائرات الهجومية

الخميس، 04 يوليه 2019 03:51 م
مصر تتفوق على تركيا و إسرائيل ضمن أكبر 10 جيوش بعدد الطائرات الهجومية الطائرات الهجومية
كتب محمد تهامى زكى

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كشف موقع "جلوبال فاير باور" المختص بالشؤون العسكرية للدول، أن مصر والسعودية تعدان من أكبر الجيوش فى العالم بعدد الطائرات الهجومية.

ووفقا لموقع CNN،  فإن قائمة أعداد الطائرات الهجومية التى تملكها أقوى الجيوش فى العالم، حيث تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى، ويصل عدد الطائرات الهجومية التى تمتلكها القوات الجوية الأمريكية إلى 2831 طائرة تلتها الصين فى المرتبة الثانية بعدد طائرات بلغ 1564 طائرة.

 

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فيما تحتل روسيا المرتبة الثالثة عالمياً بامتلاكها 1459 طائرة هجومية، ثم الهند فى المرتبة الرابعة عالمياً وتمتلك 694 طائرة فى تفوق واضح على جارتها ومنافستها النووية باكستان فى هذا الجانب.
 
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من جهتها احتلت كوريا الشمالية المرتبة الخامسة عالمياً بعدد طائرات هجومية وصل الى 498 طائرة متفوقة بفارق ضئيل فى هذا الجانب على جارتها الجنوبية التى احتلت المرتبة السادسة بامتلاكها 466 طائرة هجومية.

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وفى المرتبة السابعة جاءت باكستان التى تمتلك 438 طائرة من هذا النوع، متأخرة بذلك عن جارتها الهند.

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فى حين جاء تصنيف مصر فى المرتبة الثامنة على مستوى العالم بامتلاكها 341 طائرة هجومية تلتها المملكة العربية السعودية فى المرتبة التاسعة عالمياً بعدد 325 طائرة هجومية، فى تفوق واضح وكبير على كثير من الجيوش فى المنطقة.

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وفى المرتبة العاشرة جاءت اليابان بامتلاكها 297 طائرة هجومية.

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ونوه الموقع أن هذه القائمة تشمل فقط الطائرات الهجومية والقاذفات ذات الأجنحة الثابتة وفقا لإحصائيات 2019، ولا تضم كافة أنواع الطائرات الأخرى التى تمتلكها القوات الجوية لتلك البلدان.

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وأشار الموقع، إذا أردنا الحديث عن ترتيب جيوش العالم وتصنيفها من حيث القوة، فلا بد من التطرق الى كفاءة سلاح الجو وفعاليته بالنسبة لتلك الجيوش، فهو لا شك يلعب دوراً حاسماً فى أى معركة، وبالإضافة الى عنصر المفاجئة والمباغتة يلعب سلاح الجو دوراً هاماً فى حماية القوات على الأرض.

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ومعرفة الفرق بين الطائرة المقاتلة والهجومية، تم تصميم هذا النوع من الطائرات لدعم التشكيلات والقوات البرية على الأرض، وهى تستخدم بفاعلية فى العمليات الهجومية، لتدمير معدات العدو سواء البرية منها أو البحرية.

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أما الطائرة المقاتلة فمهمتها الرئيسة تتمثل فى تدمير الأهداف الجوية والتفوق الجوى، وكذلك مرافقة وحماية الطائرات الأخرى، مثل القاذفات والطائرات الاستراتيجية.

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مصر

السعودية

الجيوش العالمية

الطائرات الهجومية

تركيا

اكبر جيوش العالم

اسرائيل

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