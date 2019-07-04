محافظ دمياط وسفير إندونيسيا يشهدان فاعليات الإحتفال باليوم الثقافى الإندونيسى

دمياط معتز الشربينى

شهدت اليوم الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و السفير محمد جي سوريا القائم بأعمال سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة فاعليات اليوم الثقافي الإندونيسي بمكتبة مصر العامة بحضور وفد من السفارة الإندونيسية بمصر و السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر .

حيث أعربت المحافظ عن سعادتها بالملتقى الثقافي الذي يعكس تعزيز الثقافات بين شعبين البلدين ، و كذا مد جسور التعاون و التواصل بين إندونيسيا و المحافظة في جميع المجالات .

مؤكدة أن المحافظة تهدف إلى تبادل الثقافات و المعاملات و الخبرات في شتى المجالات منها مجال التعليم الفني و صناعة الأثاث ، حيث أن مصر تحتضن كل الثقافات والتي كانت ولا زالت ساحة لتلاقي الثقافات وتبادل الفنون والإبداع .

و هنا أكد السفير الإندونيسي خلال كلمته على حرص بلاده على تأكيدا أواصر التعاون والعلاقات الثقافية والمحبة المصرية الإندونيسية والتعاون المستقبلي بين البلدين.

و تضمنت فاعليات الإحتفال فقرات فنية و استعراضية توضح الثقافة الإندونيسية و المصرية ، و أختتمت الفاعليات بتبادل الدروع بين المحافظ و السفير .