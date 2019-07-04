قلوب كالحجارة.. أم تلقي بطفلتها فى الشارع عقب ولادتها بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف ملابسات العثور على طفلة حديثة الولادة، ملقاة بمنطقة المريوطية بالهرم اليوم الخميس، وأشارت التحريات الأولية إلى أن والدة الطفلة ألقتها بالمكان فور ولادتها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على طفلة بالشارع، بمنطقة المريوطية.

وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن أحد الأشخاص عثر على الطفلة ملقاة وملفوف عليها حقيبة بلاستيكية.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

