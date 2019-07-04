فضيحة تجسس فى أوكرانيا بطلها الملحق العسكرى الإيرانى بكييف

موسكو (أ ش أ)

ذكر الموقع الإلكترونى لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس، أن وسائل إعلام غربية كشفت النقاب عن أن أجهزة الأمن الأوكرانية اعتقلت مطلع العام الجارى اثنين من الإيرانيين فى العاصمة كييف وعثرت فى السيارة التى كانا يستقلانها على أجزاء لصاروخ أوكرانى متطور من نوع "KH-31" المضاد للسفن.

وأشار الموقع الإلكترونى الروسى إلى أن سلطات الأمن الأوكرانية صادرت القطع العسكرية التى عثر عليها، وتم ترحيل الإيرانيين، وبينهما "عبدى بيان"، الذى كان يعمل ملحقا عسكريا فى سفارة إيران بكييف .

وقال الموقع " إن رئيس جهاز الاستخبارات الأوكرانى فاسيل هريتساك أبلغ الإدارة الأمريكية بهذه الواقعة خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى واشنطن".

وتشير التقارير - حسب روسيا اليوم - إلى إن صاروخ "KH-31" - الذى حاول الإيرانيون سرقة أجزائه - يطلق عليه حلف شمال الأطلسى اسم "AS-17 Krypton"، وهو صاروخ متقدم بعيد المدى ويعمل محركه النفاث بالوقود الصلب وتتجاوز سرعته 3 ماخ، أى 3 أضعاف سرعة الصوت، وهذا الصاروخ مخصص لتدمير السفن ويتميز بنظام توجيه رادارى نشط .