صور.. رئيس السكة الحديد يتفقد ورش صيانة العربات والجرارات بالتبين

كتب رضا حبيشى

أجري المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد جوله تفقدية اليوم بورش الهيئة بالتبين تفقد فيها أقسام الورش المختلفة واطلع على مراحل عمرة عربات البضائع والجرارات وذلك بحضور نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة والدعم الفني.





وتابع رئيس هيئة السكة الحديد مراحل عمرة وصيانة الجرارات وعربات البضائع ومدى إلتزام العاملين بتطبيق معايير ونظم السلامة في كافة العمليات التي تتم بالورش وتبني مفهوم الأداء السليم من أول مرة بتطبيق نظام ادارة الجودة وعدم الخطأ وذلك للحصول علي عربات وجرارات آمنة تكسب ثقة المتعاملين مع الهيئة.





وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد على الإلتزام بإحداث تطوير شامل ومستمر للبنية التحتية والمعدات بالورشة لتعظيم انتاجيتها وخلق بيئة عمل محفزة علي إستثمار طاقات العاملين، كما تفقد أقسام الورشة لمراجعة عمليات عمرة العربات والجرارات والتأكيد علي إتخاذ كافة الاجراءات التصحيحية لضمان الحد من مخاطر خروج الجرارات والعربات بدون التأكد من تحقيق كافة متطلبات المسير الآمن، ووجه بانشاء ملف كامل لكل جرار بعد الاصلاح والتجهيز لمتابعة عوارض كل جرار بشكل يومي بما يضمن الاستفادة من الاخطاء وتصويبها أول بأول.