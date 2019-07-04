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صور.. أمراء اليابان يزورون فنلندا فى الذكرى الـ100 لتأسيس العلاقات بين البلدين

الخميس، 04 يوليه 2019 09:21 م
صور.. أمراء اليابان يزورون فنلندا فى الذكرى الـ100 لتأسيس العلاقات بين البلدين أمراء اليابان يزورون فنلندا
أ ش أ - تصوير رويترز

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التقى شقيق الإمبراطور اليابانى "ناروهيتو" وولى عهده الأمير "أكيشينو" وقرينته الأميرة "كيكو" الرئيس الفنلندى "سولى نينيستو"، وذلك خلال زيارتهما لمدينة "ناتالى" الفنلندية.

أمراء اليابان يزورون فنلندا
أمراء اليابان يزورون فنلندا

 

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس أنه بمناسبة الذكرى الـ100 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أعرب الأمير اليابانى عن بالغ أمله فى زيادة عمليات التبادل بين شعبيهما، وتعميق أواصر علاقات الصداقة الثنائية بينهما على مدار 100 عام قادمة.

 

من جهته..أشار الرئيس الفنلندى إلى أن أعمال الأدب اليابانى معروفة فى فنلندا، وأنه يقرأ فى الوقت الحالى أحد هذه الأعمال للكاتب اليابانى "هاروكى موراكامي".

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
 
 
2019-07-04T134827Z_1331796003_RC14625192C0_RTRMADP_3_FINLAND-JAPAN
جانب من الزيارة
 
 
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زيارة أمراء اليابان لفنلندا 

 


اليابان

فنلندا

أمراء اليابان

ناتالى

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