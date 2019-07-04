رجل أعمال برازيلى يطلق النار على نفسه على الهواء مباشرة بسبب ضائقة مالية

كتب محمد جمال - وكالات الأنباء

أقدم رجل أعمال برازيلى على الانتحار على الهواء مباشرة، أثناء نقل وقائع مؤتمر من أحد فنادق مدينة أركاجو عاصمة ولاية سيرجيبي، شارك فيه حاكم الولاية بيليفالدو تشاجس.

وذكرت قناة برازيلية، أن رجل الأعمال ويدعى "سادي دجيتيتس" كان يجلس في الصف الثاني داخل القاعة محل انعقاد الندوة، وأشارت القناة في خبرها، أن ضيوفا مهمين جلسوا في صدارة القاعة، وكان بينهم المحافظ ووزير الطاقة بينت البوكيركي.



رجل الأعمال سادي دجيتيتس

وتنقل القناة أنه "وعقب افتتاح الندوة مباشرة من قبل المحافظ أقدم دجيتيتس على الانتحار بإطلاق النار على نفسه، ما أثار حالة ذعر داخل القاعة".

وأكد حاكم الولاية أن سادي دجيتيتس كان يمر بضائقة مالية فى شركته.