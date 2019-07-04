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خبير: برنامج ترشد الدعم نجح فى تخفيض معدلات التضخم إلى 11% بدلا من 33%

الخميس، 04 يوليه 2019 09:39 ص
خبير: برنامج ترشد الدعم نجح فى تخفيض معدلات التضخم إلى 11% بدلا من 33% خضروات - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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أكد الدكتور على عبد الرؤوف الخبير الاقتصادى أن السياسات الاقتصادية التى اتبعتها الدولة خلال الأعوام الماضية وتحديدا سياسات رفع الدعم بالتحديد فيما يخص المواد البترولية نجحت فى خفض معدلات التضخم من 33% إلى 11%، أيضا ساهمت فى خفض معدلات البطالة والتى وصلت إلى 8.1 % بدلا من 18%، وكلها أرقام تدل على أن السياسات نجحت فى استقرار الاقتصاد المصرى.

وأضاف عبد الرؤوف فى تصريح خاص لليوم السابع أن الدولة وضعت فى سياساتها ترتيب أولويات الانفاق خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى وبدأت فى وضع ضوابط ومعايير للحصول على الدعم وقدمت برامج مثل تكافل وتكامل الذى يراعى المحتاجين إلى الدعم والانفاق، مؤكدا أن الدولة عملت على مراعاة ضبط الأسعار والتى استقرت فى الكثير من السلع الهامة ومنها السلع التمونية الأساسية مثل السكر والزيت والعيش فكلها شهدت استقرارا فى الأسعار فى ظل رفع الدعم عن بعض السلع مثل السلع البترولية.

 

 

 


رفع الدعم

الشريحة الأخيرة

اخبار اقتصاد

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