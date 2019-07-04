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الخميس، 04 يوليه 2019 05:34 م
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حبس شخصين ضبط بحوزتهما حشيش قبل ترويجه بمنطقة الظاهر

الخميس، 04 يوليه 2019 05:00 م
حبس شخصين ضبط بحوزتهما حشيش قبل ترويجه بمنطقة الظاهر حشيش-أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة الظاهر، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 550 جرام حشيش بقصد الإتجار فى دائرة القسم.
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الظاهر مستقلين سيارة "ملك وقيادة المتهم الأول"، وبحوزتهما (550 جرام حشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول) .
 
وأشارت التحقيقات، إلى أنه بمواجهة رجال المباحث للمتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لسهولة التنقل بها، تم اتخاذ الإجراءات القانوني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مباحث مكافحة المخدرات

حيازه مواد مخدرة

مكافحة المخدرات

المخدرات فى الظاهر

الضاهر

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