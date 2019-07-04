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توسك يطالب بدعم اختيار أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية

الخميس، 04 يوليه 2019 02:31 م
توسك يطالب بدعم اختيار أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية دونالد توسك
بروكسل (أ ش أ)

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طالب رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك البرلمان الأوروبى، اليوم الخميس، بالموافقة على تعيين المرشحة الألمانية أورسولا فون دير لاين رئيسا للمفوضية الأوروبية.

وقال توسك أمام البرلمان -حسبما نقلت قناة "يورو نيوز" الأوروبية- إنه تم تحقيق التوازن بين الجنسين فى المناصب العليا بالاتحاد الأوروبى للمرة الأولى، وأن أوروبا لا تتحدث فقط عن النساء إنما باتت تختارهن.

ومن المقرر أن يجرى البرلمان الأوروبى تصويتًا على اختيار وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية منتصف يوليو الجارى.

 


دونالد توسك

المجلس الاوروبى

البرلمان الاوروبى

اورسولا فون دير لاين

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