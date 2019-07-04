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تحليل 1177 عينة متبقيات مبيدات للخوخ المصدر للخارج وقبولها بنسبة 92.2%

الخميس، 04 يوليه 2019 11:45 ص
تحليل 1177 عينة متبقيات مبيدات للخوخ المصدر للخارج وقبولها بنسبة 92.2% خوخ - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بشأن موقف محصول الخوخ المصرى، ونتائج تحليل العينات الممثلة للشحنات التصديرية للمحصول إلى مختلف دول العالم، عن قبول  شحنات  العينات  المصدرة  بواقع 1177 عينة، بنسية 92.2%.

وأوضح تقرير متبقيات المبيدات، أن إجمالى عينات الخوخ التى تم سحبها من الشحنات المعدة للتصدير إلى الخارج، بالإدارة المركزية للحجر الزراعى، وتم تحليلها بالمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بغرض تقدير متبقيات المبيدات بها وفقا لتشريعات مجلس التعاون الخليجى، والتشريعات الدولية، خلال الفترة من مارس وحتى يونيو 2019، بلغت حوالى 1276عينة، وبلغ اجمالى العينات المقبولة منها 1177 عينة، بنسية 92.2%.

وأكد التقرير، أن تلك الإجراءات يتم اتخاذها، حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية بالخارج، والتأكيد على جودتها، وعدم رفض أى شحنة مصدرة إلى الخارج، لافتا إلى أن  الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات التى من شأنها رفع قابلية الحاصلات الزراعية المصرية للتصدير، ونجحت من خلالها فى فتح اسواق جديدة للمحاصيل المصرية بالخارج.

 


الخوخ المصدر

الصادرات الزراعية

الحاصلات الزراعية

أسواق الخوخ

الحجر الزراعى

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