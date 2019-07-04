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بنك أوف أمريكا: المستثمرون يسحبون 15.1 مليار دولار من الأسهم وسط حذر بشأن التجارة

الخميس، 04 يوليه 2019 01:19 م
بنك أوف أمريكا: المستثمرون يسحبون 15.1 مليار دولار من الأسهم وسط حذر بشأن التجارة بنك أوف أمريكا
رويترز

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قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش اليوم الخميس إن المستثمرين سحبوا 15.1 مليار دولار من صناديق الأسهم بعد مبيعات قاربت مستويات قياسية فى الولايات المتحدة قبيل قمة مجموعة العشرين، بينما ضخوا 6.3 مليار دولار فى السندات فى أربعة أيام تداول حتى الثانى من يوليو.

وشهد يوم الجمعة الماضى خامس أكبر مبيعات يومية فى الأسهم الأمريكية على الإطلاق بقيمة 15.7 مليار دولار قبيل قمة مهمة لمجموعة العشرين حين اجتمع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الصينى شى جين بينغ لبحث النزاع التجاري.

وقال بنك أوف أمريكا استنادا إلى بيانات من إي.بي.إف.آر إن هدنة التجارة وقرار تخفيف الحظر على هواوى تكنولوجيز اللذين تمخضا عن الاجتماع أطلقا ثانى أكبر تدفقات أسبوعية على الإطلاق بقيمة 2.4 مليار دولار على صناديق التكنولوجيا.

وتضمنت التدفقات الخارجة من الأسهم 10.9 مليار دولار نزحت من صناديق المؤشرات و4.2 مليار دولار من الصناديق المشتركة.

وتكبدت الولايات المتحدة أكبر خسارة للسيولة بقيمة 13.8 مليار دولار بينما استمر النزوح من أوروبا وبقيمة مليارى دولار.

واجتذبت اليابان تدفقا متوسطا بقيمة 1.3 مليار دولار بينما سجلت الأسواق الناشئة نزوحا بقيمة 500 مليون دولار.

واستقطبت السندات تدفقات للأسبوع السادس والعشرين على التوالى وبقيمة 6.3 مليار دولار.

وغطى التقرير أربعة أيام تداول حتى الثانى من يوليو تموز بدلا من الخمسة أيام المعتادة بسبب عطلة فى الولايات المتحدة اليوم.


مجموعة العشرين

بنك أوف أمريكا

الأسهم الأمريكية

رويترز

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