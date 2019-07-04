المعاينة الأولية لحريق مخزن داخل عقار بالسلام: لا شبهة جنائية

كتب أحمد حسنى

أوضحت المعاينة الأولية لنيابة السلام، لموقع حريق مخزن داخل عقار بمنطقة السلام، عدم وجود شبهة جنائية، وأن الحريق جاء نتيجة ماس كهربائى.

كان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنوا من إخماد حريق داخل مخزن بعقار فى السلام، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى المخازن فى السلام، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.