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الشرطة البلجيكية: 75% من مواطنينا يشعرون بالأمن الدائم فى البلاد

الخميس، 04 يوليه 2019 11:18 م
الشرطة البلجيكية: 75% من مواطنينا يشعرون بالأمن الدائم فى البلاد الشرطة البلجيكية
كتب: أحمد علوى

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كشف نتيجة الدراسة الاخيرة التى أجرتها الشرطة البلجيكية، لرصد قضايا الأمن والسلامة فى البلاد، وهى بعنوان "مراقبة حالة الامن"، أن الغالبية من البلجيكين راضون عن الأوضاع الأمنية فى البلاد.

ووفقاً لقناة بلجيك 24 البلجيكية، تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستطلاع يعد الأول من نوعه منذ حوالى عشر سنوات ، ويقول مارك دى ميسماكر، قائد الشرطة الفيدرالية، إن الشرطة الفيدرالية أخذت آراء ما لا يقل عن 168208 مواطنا، مما يجعل التقرير ممثلاً بالفعل للشارع البلجيكى.

وأضاف ميسماكر 75% من المستطلعين، قالوا إنهم يشعرون دائمًا بالأمان أو شبه دائم فى أحيائهم، من ناحية أخرى قال 5% إنهم يشعرون فى كثير من الأحيان أو دائما بعدم الأمان، وهو رقم انخفض بنسبة 3% عن الاستطلاع الأخير فى عام 2008.

ويوضح ميسماكر، الأشياء التى تثير غضب أو تقلق البلجيكيين أكثر، والتى بالغالب ترتبط بحركة المرور، ولكنها جاءت ضمن أعلى خمسة مراكز: السرعة (66%)، وإلقاء النفايات أو الفضلات بالشوارع (50 %)، والغضب على الطرق أو السلوك العدوانى من قبل سائقى السيارات (44%).

بينما بقيت أرقام الجرائم مستقرة نسبيًا، إلا أن عدد الجرائم الإلكترونية ارتفع مرة أخرى، لتزيد بنسبة 15% مقارنة بعام 2017، ومع ذلك ، تشتبه الشرطة فى أن الرقم الحقيقى أعلى بكثير ، حيث لا يبذل كثير من الأشخاص ،الجهد الكافى لتقديم شكوى رسمية.

وأشار ميسماكر إلى الضحايا الذين لا يتوجهون إلى الشرطة قائلاً، "نعتقد أن 8 من كل 10 ضحايا لا يتوجهون للشرطة، إنها واحدة من أكثر أشكال الجرائم شيوعًا ، ولكنها أقلهم".


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الشرطة البلجيكية

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