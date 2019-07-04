السيطرة على حريق ساقلته بسوهاج وإصابة 6 أشخاص والنيران تلتهم 6 منازل

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء نمشه، مدير الإدارة من مكافحة الحرائق، التى نشبت اليوم بدائرة مركز شرطة ساقلته شرقى محافظة سوهاج وذلك على مدار 4 ساعات متواصلة والتى نتج عنها احتراق النادى الاجتماعى بمركز شباب سفلاق والعديد من الأشجار بالإضافة إلى احتراق 6 منازل وإصابة 6 أشخاص باختناق.

كان مدير أمن سوهاج قد انتقل وقيادات أمنية لمتابعة أعمال إخماد الحريق وقد تلقى بلاغًا من مركز شرطة ساقلته يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز وساعد انتشاره سرعة الرياح التى تشهدها المحافظة اليوم.

وبالفحص تبين أن الحريق بدأ من النادى الاجتماعى وامتد لعدد كبير من الأشجار وأشجار النخيل الموجودة على الترعة والذى ساعد على ذلك سرعة الرياح وتم الدفع بــ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

نتج عن الحريق إحتراق 6 منازل مجاورة لمكان نشوب الحريق والتى وصلت إليها النيران بسبب تطاير الشرر من أشجار النخيل العالية كما نتج عن الحريق إصابة 6 أشخاص و هم أحمد كامل ماهر 30 سنة مصاب بإختناق ومصطفى حسن أحمد 29 سنة مصاب بإختناق ومحمد أحمد شويش 25 سنة مصاب بإختناق ومصطفى محمود الضبع 35 سنة جرح بالقدم اليمنى و ممدوح التعلب محمد 40 عاما مصاب بجرح سطحى بالذراع الأيمن ومختار رمضان فراج 15 سنة مصاب بجرح باليد اليسرى.

تمت السيطرة على الحريق وإخماده وتجرى الآن أعمال التبريد للمكان وتم تعيين خدمات من قوات الحماية المدنية تحسبا لعودة الحريق مرة أخرى و جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.