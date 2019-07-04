الداخلية التونسية تؤكد استقرار الوضع بحى "الانطلاقة" عقب عملية أمنية

تونس(أ ش أ)

أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية التونسية، سفيان الزعق، أن الوضع الأمنى تحت السيطرة بحى "الإنطلاقة " بالعاصمة التونسية -عقب العملية الناجحة التى نفذتها قوات الأمن أمس الأول الثلاثاء، حيث قام إرهابى بتفجير نفسه إثر محاصرته من قبل القوات الأمنية، دون تسجيل أية خسائر بشرية.

وأضاف المتحدث - فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه لم يتم رصد أية تحركات "مشبوهة " بحى "الانطلاقة" ..وأن القوات الأمنية فى حالة استنفار تحسبا لأى طارئ.

وكانت الوحدات الأمنية التونسية قد عثرت أمس الأربعاء، على نحو 10 كيلوجرامات من المواد المتفجرة، كانت مُخبّأة بإحكام تحت جذع شجرة مغروسة بساحة مسجد " الغفران" بحى "الإنطلاقة"، تم نقلها بعناية، وإخضاعها للتحاليل الفنية.

وعلى صعيد متصل، توفى اليوم أحد المواطنين متأثرا بجراحه جرّاء العملية الإرهابية التى وقعت يوم الخميس الماضى بحى "شارل ديجول "بالعاصمة التونسية، كما قتل خلالها أحد أفراد قوات الأمن .

وكان إرهابيان قد نفذا صباح الخميس الماضى عمليتين إرهابيتين "متزامنتين " فى العاصمة التونسية، حيث أقدم الأول على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بحى "شارل ديجول " بالعاصمة، فيما فجر الثانى نفسه قبالة الباب الخلفى لإدارة الشرطة العدلية بمنطقة "القرجاني".