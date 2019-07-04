الأميرة ريما بنت بندر أول سفيرة سعودية تبدأ عملها فى أمريكا

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، عن بدء مهام عملها فى سفارة السعودية فى العاصمة الأمريكية واشنطن، كأول سيدة تتولى هذا المنصب فى تاريخ المملكة.

وكتبت الأميرة ريما، عبر حسابها على تويتر: "بدأت اليوم مهمتى سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، اسأل الله لى ولزملائى التوفيق فى مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب ".



السفيرة ريم بندر آل سعود

وتعد الأميرة ريما بنت بندر، أول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب، و تحتل المرتبة الحادية عشرة بين سفراء للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1945، وتولت الأميرة ريما منصب السفير بأمريكا خلفا للأمير خالد بن سلمان، نجل العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، الذى باشر مهامه بمنصب نائب وزير الدفاع بالمملكة.