سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 03:59 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

اعرف جسمك.. ما هو عدد براعم التذوق على اللسان ودورة نموها

الخميس، 04 يوليه 2019 09:00 م
اعرف جسمك.. ما هو عدد براعم التذوق على اللسان ودورة نموها عدد براعم التذوق على اللسان أرشيفية
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحتوى اللسان البشري على متوسط عدد 10000 من براعم التذوق، وفي كثير من الناس، هناك دوران منتظم كل أسبوعين لها حيث يتم استبدال جميع براعم الذوق.

عملية استبدال براعم التذوق تكون أقل كفاءة بمرور الوقت، ولا تتم استعادة بعض البراعم مرة أخرى، ووفقا لتقرير موقع "KidsHealth"، فإن كبار السن لديهم حوالي 5000 براعم للتذوق فقط.

تعمل براعم التذوق تعمل من خلال شعرها الصغير، التي تنقل الرسائل إلى المخ، بعد ذلك، يتيح الدماغ للشخص معرفة نوع الطعم الذي تم اكتشافه: الحلو أو الحامض أو المر أو المالح.

يتأثر الذوق أيضًا بـ "المستقبلات الشمية" في الأنف، والتي تتصل أيضًا بالدماغ، هذا المزيج من براعم الذوق و المستقبلات هي المسئولة عن تحديد النكهات الكاملة للأطعمة.

براعم التذوق على اللسان
براعم التذوق على اللسان

 

الوقت الذى تستغرقه براعم التذوق للنمو
 

يستغرق براعم التذوق أكثر من أسبوعين حتى تنمو مرة أخرى على اللسان، وهناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تسبب ضررا لبراعم التذوق، أكثرها شيوعًا يحدث عند شرب سوائل ساخنة جدًا، والتي تميل إلى حرق براعم التذوق.

بعض الإجراءات الطبية التى يمكن أن تؤدي أيضًا إلى فقدان براعم التذوق، تشمل العلاج الإشعاعي، الذي لديه القدرة على قتل الخلايا السرطانية وكذلك الخلايا الطبيعية الأخرى في الجسم، بما في ذلك خلايا براعم الذوق.

تمر براعم التذوق على اللسان طوال دورة حياة مدتها أسبوعان، مما يعني أنها تتجدد كل 10 إلى 14 يومًا، إذا فقد الشخص القدرة على التذوق بسبب فقدان براعم التذوق، فيجب أن يبدأ الشعور بالتذوق في العودة خلال هذا الإطار الزمني لمدة أسبوعين.

 


براعم التذوق

اللسان

العلاج الاشعاعى

المستقبلات الشمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

بعد "قول آلووو".. تامر حسنى "ملحنا" فى فيلم أحمد حلمى الجديد "خيال مآتة"

بعد "قول آلووو".. تامر حسنى "ملحنا" فى فيلم أحمد حلمى الجديد "خيال مآتة"

فيديو.. طفلة تصنع وتبيع الدمى لتأمين علاج زميلها من السرطان

فيديو.. طفلة تصنع وتبيع الدمى لتأمين علاج زميلها من السرطان

15ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات الإعلان الـ11 بالإسكان.. والفرز خلال أيام

15ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات الإعلان الـ11 بالإسكان.. والفرز خلال أيام

مصر تصدر 662 ألف طن بطاطس بقيمة 247 مليون دولار

مصر تصدر 662 ألف طن بطاطس بقيمة 247 مليون دولار

متعب لـ "تايم سبورت": لاعبى المنتخب "متضايقين" من المنتقدين لأدائهم

متعب لـ "تايم سبورت": لاعبى المنتخب "متضايقين" من المنتقدين لأدائهم

متحدث "تحيا مصر" يكشف تفاصيل مبادرة "نور حياة".. ويؤكد:نستهدف مليونى مواطن

متحدث "تحيا مصر" يكشف تفاصيل مبادرة "نور حياة".. ويؤكد:نستهدف مليونى مواطن

فيديو.. حصاد دور المجموعات فى كان 2019.. 3 منتخبات عربية بالعلامة الكاملة ونظافة الشباك.. ساديو مانى يُهدر ركلة الجزاء الوحيدة.. الجزائر ومالى الأقوى هجومًا وتنزانيا الأضعف دفاعيًا.. 11 لاعبًا فى صدارة الهدافين

فيديو.. حصاد دور المجموعات فى كان 2019.. 3 منتخبات عربية بالعلامة الكاملة ونظافة الشباك.. ساديو مانى يُهدر ركلة الجزاء الوحيدة.. الجزائر ومالى الأقوى هجومًا وتنزانيا الأضعف دفاعيًا.. 11 لاعبًا فى صدارة الهدافين

فتح المتاحف للأفارقة بنفس أسعارها بمناسبة كأس الأمم

فتح المتاحف للأفارقة بنفس أسعارها بمناسبة كأس الأمم

سيدة تلجأ للمحكمة للحصول من زوجها على 25 ألف جنيه شهريا لشراء لعب أطفال

سيدة تلجأ للمحكمة للحصول من زوجها على 25 ألف جنيه شهريا لشراء لعب أطفال

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة