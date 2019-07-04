اعرف جسمك.. ما هو عدد براعم التذوق على اللسان ودورة نموها

كتبت إيناس البنا

يحتوى اللسان البشري على متوسط عدد 10000 من براعم التذوق، وفي كثير من الناس، هناك دوران منتظم كل أسبوعين لها حيث يتم استبدال جميع براعم الذوق.

عملية استبدال براعم التذوق تكون أقل كفاءة بمرور الوقت، ولا تتم استعادة بعض البراعم مرة أخرى، ووفقا لتقرير موقع "KidsHealth"، فإن كبار السن لديهم حوالي 5000 براعم للتذوق فقط.

تعمل براعم التذوق تعمل من خلال شعرها الصغير، التي تنقل الرسائل إلى المخ، بعد ذلك، يتيح الدماغ للشخص معرفة نوع الطعم الذي تم اكتشافه: الحلو أو الحامض أو المر أو المالح.

يتأثر الذوق أيضًا بـ "المستقبلات الشمية" في الأنف، والتي تتصل أيضًا بالدماغ، هذا المزيج من براعم الذوق و المستقبلات هي المسئولة عن تحديد النكهات الكاملة للأطعمة.



براعم التذوق على اللسان

الوقت الذى تستغرقه براعم التذوق للنمو



يستغرق براعم التذوق أكثر من أسبوعين حتى تنمو مرة أخرى على اللسان، وهناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تسبب ضررا لبراعم التذوق، أكثرها شيوعًا يحدث عند شرب سوائل ساخنة جدًا، والتي تميل إلى حرق براعم التذوق.

بعض الإجراءات الطبية التى يمكن أن تؤدي أيضًا إلى فقدان براعم التذوق، تشمل العلاج الإشعاعي، الذي لديه القدرة على قتل الخلايا السرطانية وكذلك الخلايا الطبيعية الأخرى في الجسم، بما في ذلك خلايا براعم الذوق.

تمر براعم التذوق على اللسان طوال دورة حياة مدتها أسبوعان، مما يعني أنها تتجدد كل 10 إلى 14 يومًا، إذا فقد الشخص القدرة على التذوق بسبب فقدان براعم التذوق، فيجب أن يبدأ الشعور بالتذوق في العودة خلال هذا الإطار الزمني لمدة أسبوعين.