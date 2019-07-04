إيران تضع شرط للتفاوض مع أمريكا لرفع العقوبات.. تعرف عليه

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قال وزير جهاز الإستخبارات الإيرانى محمود علوى أن الدخول فى مفاوضات مجددة مع الولايات المتحدة الأمريكية منوطة برفع العقوبات.

وبحسب وكالة إيرنا قال مسئول الاستخبارات الإيرانية، أنه لا مانع من التفاوض إذا سمح المرشد الأعلى بذلك.

وأضاف، يمكن أن تعيد إيران النظر فى إجراء محادثات مع أمريكا لكن ذلك فى حالة رفع ترامب العقوبات وموافقة المرشد على إجراء مثل هذه المحادثات".

وزعم علوى، أن الأمريكيين مرعوبين من قوة إيران العسكرية وهذا هو سبب إلغاء قرار مهاجمة إيران.

وفرضت واشنطن حزمتين من العقوبات المشددة على طهران فى نوفمبر واغسطس 2018، وواصلت فرض عقوبات على كيانات والقيادات من الحرس الثورى فضلا عن فرض عقوبات استهدفت رأس النظام المرشد الأعلى آية الله على خامنئى العام الجارى، وأدرجت الحرس الثورى على قوائم التنظيمات الارهابية.

وردا على الانسحاب الأمريكى من الاتفاق النوو، هدد الرئيس حسن روحانى أمس الأربعاء بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم لتتجاوز النسبة المحددة فى الاتفاق النووى وهى (3.67%)، بدءا من الأحد المقبل 7 يوليو، وإعادة إطلاق مشروعها لبناء مفاعل أراك للمياه الثقيلة (وسط البلاد)، فى حال تساعدها الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق (ألمانيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، روسيا) فى الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وفى مايو أكدت طهران أنها ستقلص التزاماتها من الاتفاق فى إطار بنوده التى تتيح لأى طرف فك قيود فى حال اعتبر أن الأطرف الأخرى لا تفى بالتزاماتها.

وتصاعدت التوترات بين طهران وواشنطن منذ انسحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب العام الماضى من الاتفاق النووى المبرم فى 2015 بين إيران وست قوى عالمية وعاود فرض عقوبات كانت قد رفعت بموجب الاتفاق مقابل كبح طهران نشاطها النووي.